EA Sports FC 25 hat bislang größtes Update veröffentlicht, das zahlreiche Probleme fixen soll

EA Sports FC 25 hat ein neues Update bekommen.

Electronic Art hat einen neuen Patch für das Fußballspiel EA Sports FC 25 veröffentlicht. Schon der Name "Refresh-Update" lässt vermuten, dass darin nicht nur Kleinigkeiten angepasst werden. EA selbst nennt es in der entsprechenden Pressemitteilung die bislang "größte Gameplay-Überarbeitung", mit der zahlreiche Elemente angepasst werden sollen.

Die wichtigsten Anpassungen für EA FC 25 im Überblick:

Verteidiger können schnellere Angreifer nicht mehr ganz so schnell einholen

verbessertes offensives Positionsspiel und Unterstützung durch KI-Mitspieler*innen

Reduzierung von Tackelbacks, also Ballverluste nach einem Tackling

verbessertes Torhüterverhalten bei Pfostenschüssen

erhöhte Geschwindigkeit für Pässe

effektivere Schüsse innerhalb der Strafräume

verbessertes Defensivverhalten und Positionierung

Laut EA soll es insgesamt mehr als 50 Änderungen an zentralen Gameplay-Systemen geben. Detailliertere Infos zu den Anpassungen findet ihr im Blog-Eintrag auf der EA Sports FC-Seite.

Ausschlaggebend für die massiven Überarbeitungen war unter anderem die massive Kritik am Spiel sowie zahlreiche Wünsche aus der Community. Speziell das Gameplay wurde aus vielen Richtungen kritisiert, im Netz finden sich etliche Threads, die den Titel als "schlechtestes Spiel der Geschichte" verunglimpfen.

Ob das Refresh-Update und die Überarbeitungen die erhitzten Gemüter kühlen können, bleibt natürlich abzuwarten. So oder so steht der Patch ab sofort zum Download bereit.

4:29 EA Sports FC 25 zeigt Gameplay-Neuerungen im ersten Deep Dive

In unserem Test zu EA Sports FC 25 kam Autor Jonathan im letzten Jahr zu folgendem Fazit:

"Realistischeres Gameplay, mehr Taktiktiefe und der Rush-Modus sind willkommen, rechtfertigen aber in keiner Weise das Preisschild."

EA Sports FC 25 erschien am 27. September 2024, der Titel ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Eine der größten Neuerungen war Rush-Modus, in dem zwei Fünfer-Teams auf Kleinfeldern gegeneinander antreten.

Spielt ihr noch EA Sports FC 25 und freut euch über die Anpassungen?