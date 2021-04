Das sind die Videospiel-Easter Eggs, die wir nie vergessen werden

Zu Ostern wird das Internet gerne mit allen möglichen Easter Eggs geflutet. Das war es auch dieses Jahr nicht anders und führt schließlich dazu, dass diverse Spieleentwickler dem Twitter-Aufruf von Game Designer Jan Willem Nijman (u.a. Minit) gefolgt sind und über ihre versteckten Easter Eggs berichtet haben.

Wir haben selbst zwar keine Easter Eggs in Spiele eingebaut, wollen aber trotzdem mit euch teilen, welche Easter Egg uns beschäftigen. Und die sind nicht unbedingt immer spektakulär oder besonders schwierig zu finden, sondern sind für uns auf eine andere Art von Bedeutung.

Das erste Easter Egg, ist immer das Beste, findet Gothic 2-Fan Hannes

Hannes Rossow: Ich bin wahrlich kein Completionist, mir kommen also nur selten Easter Eggs unter, die ich mit eigener Kraft gefunden haben. Hin und wieder passiert das aber schon - zum ersten Mal in Gothic 2. Bei meiner Rückkehr in das Minental bin ich (wie viele andere auch) auf die Idee gekommen, mich hinter den gewaltigen Orkzaun zu schleichen, um zu schauen, wie es bei der Kriegerrasse so aussieht. Statt einer versteckten Siedlung gab es aber nur leere Landschaften ohne jede Assets - mit einer Ausnahme.

Mitten im heruntergekommenen Gebiet stand ein einzelnes Schild herum, auf dem die Entwickler eine Botschaft hinterlassen hatten. Angeblich, so will es mir das Schild weiß machen, ist die Welt von Gothic 2 erstunken und erlogen. Die Welt hinter dem Orkwall habe es nie gegeben und man wolle mich hinters Licht führen. Eine einzige Verschwörungstheorie. Verfasst wurde der Text auf dem Schild übrigens von einem "mächtigen Alien-Zwerg", aka irgendeinem Spaßvogel bei Piranha Bytes.

Annika assoziiert mit Easter Eggs als erstes mit Crysis 2

Annika Bavendiek: Ich habe sicherlich schon viele Easter Eggs entdeckt, ohne sie als solche wahrzunehmen. Aber erst seit der stärkeren Nutzung des Internets fallen sie mir auch häufiger mal auf. Allerdings ist mein Hirn nicht sonderlich erpicht darauf, sie sich alle zu merken. Eins, das mir aber irgendwie nicht aus dem Kopf geht, ist eine Fahrstuhl-Szene in Crysis 2. Während ich in dem Shooter damals einen Alien nach dem anderen niedergestreckt habe, fand ich irgendwo einen Fahrstuhl. Und in dem tanzten zwei Soldaten sehr ausgelassen zu lauter Musik und Disco-Lichtern ab. Ja, warum eigentlich auch nicht?! Wie das aussieht, zeigt unter anderem Terry Long auf YouTube.

Eigentlich würde ich diesem Easter Egg keine große Bedeutung beimessen, es ist halt eines von vielen, aber es ist mir halt doch sehr stark im Gedächtnis geblieben. Das liegt vermutlich daran, dass es in dem sonst eher ernsten Kontext des Spiels einfach absurd war. Außerdem war es mein erstes Easter Egg, das ich alleine entdeckt und bewusst als solches wahrgenommen habe, was es dann doch irgendwie wieder besonders für mich macht.

Dennis ist bei It Takes Two fast vom Sofa gerutscht

Dennis Michel: Nicht nur durch all die Abwechslung und Kreativität hat mir das Koop-Abenteuer It Takes Two zuletzt das ein oder andere "Was zum…?!" entlockt. Im Spiel hat Entwickler Hazelight allerhand Easter Eggs verbaut, die nicht nur auf ältere Titel des Studios wie A Way Out anspielen. Die könnt ihr aber schön selbst suchen. Eines, das mich aber schon ein wenig sprachlos gemacht hat, will ich euch dennoch verraten.

Während einer Hüpf- und Rätselpassage im Weltall kann Spielfigur May einen Satelliten bedienen und so Signale aus dem Orbit abhören. Empfängt man zunächst nur den brabbelnden Dr. Hakim, dreht den Satelliten aber noch ein wenig weiter, tönt plötzliche die Stimme von Creative Director Josef Fares aus dem Nichts. Und wer sich mit Fares ein wenig auskennt, kennt sicher seinen legendären Fuck the Oscars-Rant während der Game Awards, der hier doch sehr überraschend seinen Weg ins Spiel gefunden hat. Die Stelle könnt ihr euch übrigens auf dem Kanal von YouTuber xGarbett anschauen oder ihr findet sie selbst im Spiel.

Linda Sprenger: Zugegeben: Dieses Easter Egg aus The Legend of Zelda Link's Awakening kann eigentlich kaum jemand übersehen. Erstens, weil man nicht daran vorbeikommt und zweitens, weil's so verdammt offensichtlich ist. Die Rede ist vom Charakter Tarin, den Link schon sehr früh im Laufe der Story trifft und der einem gewissen schnauzbärtigen Klempner zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die Anspielung auf Mario war schließlich eines der ersten Easter Eggs überhaupt, über das ich stolperte. Als Kind amüsierte ich mich prächtig darüber und finde es heute immer noch charmant. Link's Awakening feiert übrigens ein wahres Feuerwerk der Nintendo-Easter Eggs. Hier finden sich viele weitere Hommages an die Mario-Spiele (der Kettenhund, Goombas oder Piranha-Pflanzen zum Beispiel) sowie Anspielungen auf Kirby und Yoshi!

Eleen kann doppelte Regenbögen seit Borderlands 2 nicht mehr normal betrachten

Eleen Reinke: Borderlands 2 ist bis zum Rand vollgestopft mit Easter Eggs und Referenzen. Die reichen von einfachen Skyrim-Verweisen auf einen Pfeil im Knie bis hin zu einem Ring, den ich zu Fuß durch die ganze Welt von Pandora tragen muss, um ihn zu einem Lavaberg zu bringen. Aber ausgerechnet ein etwas skurrileres Easter Egg ist mir im Gedächtnis geblieben, vielleicht weil ich schon damals die einzige Person in meinem Freundeskreis war, die überhaupt wusste, worum es geht.

Wenn ich an einer bestimmten Stelle im Spiel auf einen Felsvorsprung mit einem verlassenen Lager springe, kann ich am Horizont einen doppelten Regenbogen erblicken. Ganz schick eigentlich, aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Zumindest nicht, bis in meinem Ohr plötzlich die Stimme von Handsome Jack, dem Antagonisten des Spiels, ertönte, der eine… sagen wir mal sehr ekstatische Reaktion auf den Anblick dieses Regenbogens hatte, wie in dem Video von YouTuber Tiny Murder Muffin zu sehen ist.

Die Szene referenziert ein knapp 3-minütiges YouTube-Video von Nutzer Yosemitebear62, in dem ein Mann einen doppelten Regenbogen filmt und von dem Anblick so ergriffen zu sein scheint, dass es ihn zu Freudentränen rührt. Obwohl das Video von 2010 inzwischen mehrere Millionen Mal angesehen wurde, schien es in meinem Umkreis niemand außer mir zu kennen. Spätestens die Szene in Borderlands 2 hat "double rainbow all the way" aber in mein Gedächtnis eingebrannt.

Wie schaut's bei euch aus? Welches Easter Egg ist euch am stärksten in Erinnerung geblieben und warum?