Neues LEGO-Set zur One Piece-Live-Action-Serie angekündigt - in diese Teufelsfrucht solltet ihr aber lieber nicht beißen

Ruffys Teufelsfrucht gibt es bald auch aus LEGO. (Bild: LEGO / Netflix)

Die Strohhutpiraten erobern mit Staffel 2 der Live-Action-Serie nicht nur weiter die Herzen der Netflix-Zuschauer*innen, sondern auch die Welt der LEGO-Fans. In die Klemmbaustein-Serie zu One Piece reiht sich bald nämlich ein weiteres Set ein (via LEGO).

"Steinige" Gum-Gum-Frucht kommt im Sommer

Passend zum Staffel-Start hat LEGO ein neues One Piece-Set offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um ein kleines Set der legendären Gum-Gum-Teufelsfrucht, die Ruffy nach dem Verzehrt zum Gummimenschen machte – inklusive Spiralmuster.

Gum-Gum-Frucht (#75647)

(#75647) Release: 1. August 2026

1. August 2026 Teile: 482

482 Preis: 69,99 Euro

Die Frucht wird auf einem separaten Ständer präsentiert. (Bild: LEGO / Netflix)

Das Set bildet aber nicht nur stumpf die Frucht ab. Es enthält einen extra Ständer und auch zwei Minifiguren, die beide Ruffy darstellen: einmal in jungen Jahren und einmal als Erwachsener Teufelsfrucht-Nutzer, der sogar lange Gummiarme hat.

Zudem lässt sich die Frucht öffnen. Das Innere ist an die Szene im Windmühlendorf angelehnt, in der der junge Ruffy die Gum-Gum-Frucht entdeckt.

Im Inneren der Frucht wird die Szene nachgebildet, in der Ruffy die Frucht findet. (Bild: LEGO / Netflix)

Zusammengebaut ist das Set ungefähr 17 cm hoch, 12 cm breit und 13 cm tief. Mit seiner geringen Komplexität, wenigen Teilen und Spielkulisse ist es auch für Kinder ab 9 Jahren geeignet.

Vorbestellung bereits möglich: Der Release lässt noch ein paar Monate auf sich warten, ihr könnt das Set aber jetzt schon vorbestellen, falls ihr auf Nummer Sicher gehen wollt.

Seit dem 10. März läuft auf Netflix die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece. Wie schon Staffel 1 kommt sie sehr gut bei den Zuschauer*innen an. Die dritte Staffel wird aktuell gedreht.

Wir dürfen uns also noch auf weitere Folgen freuen – und damit vermutlich auch noch auf das eine oder andere One Piece-LEGO-Set. Die Flying Lamb oder das Baratié-Restaurant gibt es ja bereits.

Ob One Piece-Fan oder nicht: Was haltet ihr von dem neuen Set? Was sagt ihr vor allem zu den langen Gummiarmen von Ruffy?