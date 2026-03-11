Neues LEGO-Set zur One Piece-Live-Action-Serie angekündigt - in diese Teufelsfrucht solltet ihr aber lieber nicht beißen

Passend zum Start der zweiten One Piece-Staffel auf Netflix wurde ein neues LEGO-Set zur Serie enthüllt.

Annika Bavendiek
11.03.2026 | 17:10 Uhr

Ruffys Teufelsfrucht gibt es bald auch aus LEGO. (Bild: LEGO Netflix) Ruffys Teufelsfrucht gibt es bald auch aus LEGO. (Bild: LEGO / Netflix)

Die Strohhutpiraten erobern mit Staffel 2 der Live-Action-Serie nicht nur weiter die Herzen der Netflix-Zuschauer*innen, sondern auch die Welt der LEGO-Fans. In die Klemmbaustein-Serie zu One Piece reiht sich bald nämlich ein weiteres Set ein (via LEGO).

"Steinige" Gum-Gum-Frucht kommt im Sommer

Passend zum Staffel-Start hat LEGO ein neues One Piece-Set offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um ein kleines Set der legendären Gum-Gum-Teufelsfrucht, die Ruffy nach dem Verzehrt zum Gummimenschen machte – inklusive Spiralmuster.

  • Gum-Gum-Frucht (#75647)
  • Release: 1. August 2026
  • Teile: 482
  • Preis: 69,99 Euro

Die Frucht wird auf einem separaten Ständer präsentiert. (Bild: LEGO Netflix) Die Frucht wird auf einem separaten Ständer präsentiert. (Bild: LEGO / Netflix)

Das Set bildet aber nicht nur stumpf die Frucht ab. Es enthält einen extra Ständer und auch zwei Minifiguren, die beide Ruffy darstellen: einmal in jungen Jahren und einmal als Erwachsener Teufelsfrucht-Nutzer, der sogar lange Gummiarme hat.

Zudem lässt sich die Frucht öffnen. Das Innere ist an die Szene im Windmühlendorf angelehnt, in der der junge Ruffy die Gum-Gum-Frucht entdeckt.

Im Inneren der Frucht wird die Szene nachgebildet, in der Ruffy die Frucht findet. (Bild: LEGO Netflix) Im Inneren der Frucht wird die Szene nachgebildet, in der Ruffy die Frucht findet. (Bild: LEGO / Netflix)

Zusammengebaut ist das Set ungefähr 17 cm hoch, 12 cm breit und 13 cm tief. Mit seiner geringen Komplexität, wenigen Teilen und Spielkulisse ist es auch für Kinder ab 9 Jahren geeignet.

Vorbestellung bereits möglich: Der Release lässt noch ein paar Monate auf sich warten, ihr könnt das Set aber jetzt schon vorbestellen, falls ihr auf Nummer Sicher gehen wollt.

One Piece: Bartolomeos erster Auftritt in der Netflix-Serie verläuft ganz anders als im Anime und wird dadurch viel besser
von Eleen Reinke
100% auf Rotten Tomatoes: One Piece Staffel 2 kommt bei Fans und auf Metacritic fantastisch an
von Dennis Müller
'Ich konnte nach einem Jahr ohne Schmerzen auf den Beinen landen' - One Piece-Schauspieler hat so hart trainiert, dass er Narben davongetragen hat
von Myki Trieu

Seit dem 10. März läuft auf Netflix die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece. Wie schon Staffel 1 kommt sie sehr gut bei den Zuschauer*innen an. Die dritte Staffel wird aktuell gedreht.

Wir dürfen uns also noch auf weitere Folgen freuen – und damit vermutlich auch noch auf das eine oder andere One Piece-LEGO-Set. Die Flying Lamb oder das Baratié-Restaurant gibt es ja bereits.

Ob One Piece-Fan oder nicht: Was haltet ihr von dem neuen Set? Was sagt ihr vor allem zu den langen Gummiarmen von Ruffy?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Mama kauft Laptop für ihren Sohn und bekommt alte Möhre für viel zu viel Geld angedreht – jetzt springt die Community ein und will helfen

vor 21 Minuten

Mama kauft Laptop für ihren Sohn und bekommt alte Möhre für viel zu viel Geld angedreht – jetzt springt die Community ein und will helfen
Neues LEGO-Set zur One Piece-Live-Action-Serie angekündigt - in diese Teufelsfrucht solltet ihr aber lieber nicht beißen

vor einer Stunde

Neues LEGO-Set zur One Piece-Live-Action-Serie angekündigt - in diese Teufelsfrucht solltet ihr aber lieber nicht beißen
CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 2 Reloaded startet morgen - Alle Infos zum Launch im Überblick

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 2 Reloaded startet morgen - Alle Infos zum Launch im Überblick
PS Plus für März 2026 wurde früher als sonst enthüllt: Das sind die 8 neuen Spiele des ExtraPremium-Lineups   1     2

vor einer Stunde

PS Plus für März 2026 wurde früher als sonst enthüllt: Das sind die 8 neuen Spiele des Extra/Premium-Lineups
mehr anzeigen