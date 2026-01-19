Eins der besten Brettspiele 2025 ist jetzt zum Tiefstpreis verfügbar!

Schon jetzt ist Boss Fighters QR ein Brettspiel, das in keiner Sammlung fehlen darf.

2025 gab es kein anderes Spiel, das in der Brettspielszene so viel Aufmerksamkeit und Beachtung bekommen hat, wie Boss Fighters QR. So gut wie jeder, den ich kenne, hat das Spiel im Regal stehen. Völlig egal, ob vierköpfige Familie oder älterer Single, an diesem Spiel haben alle Spaß und deswegen sollte es auch jeder mal gespielt haben. Jetzt ist dafür die beste Gelegenheit, denn auf Amazon bekommt ihr Boss Fighters QR gerade zum Tiefstpreis.

So macht man ein Brettspiel richtig digital

Ja, Boss Fighters QR ist ein appunterstütztes Brettspiel, ihr braucht also ein Handy oder, noch besser, ein Tablet, damit ihr zocken könnt. Wahre Brettspiel-Ultras sind jetzt wahrscheinlich schon auf die Barrikaden gegangen, aber haltet ein, denn ich finde, kein anderes Brettspiel setzt digitale Elemente so gekonnt ein, wie es Boss Fighters QR tut.

Mit einem größeren Tablet spielt sich das Brettspiel in meinen Augen wesentlich besser.

Denn das Gerät mit der geöffneten App liegt einfach nur in der Tischmitte. Ihr müsst es nicht herumreichen oder permanent darauf herumtippen. Die App erfüllt zwei Funktionen: Zum einen wird auf dem Display angezeigt, welchen der zehn unterschiedlichen Bosse ihr gerade bekämpft und mit welchen Attacken er euch zu Leibe rückt. Zum anderen könnt ihr eure ausgespielten Karten über die Kameralinse halten, damit der QR-Code auf der Rückseite gescannt wird. So weiß das Spiel, welche Angriffe ihr einsetzt und wie effektiv diese gegen den Boss sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dass sich Boss Fighters QR so sehr nach einem Videospiel anfühlt, ist übrigens kein Zufall. Das Spiel wurde nämlich von Michael Palm und Lukas Zach entwickelt, die zuvor schon das grandiose Dorfromantik als Brettspiel realisiert haben.

Grenzenlose Möglichkeiten

Wie ihr Boss Fighters QR spielt, ist euch selbst überlassen, denn die vier verschiedenen Völker (Halbling, Elf, Troll und Zwerg) lassen sich beliebig mit den vier Klassen (Krieger, Magier, Schurke und Druide) kombinieren. Jede Kombination startet mit anderen Werten und Start-Gegenständen. Nach jedem erfolgreichen Kampf schaltet ihr neue Fähigkeiten für eure Charaktere frei und erlangt stärkere Ausrüstung.

Trotz der digitalen Komponenten wurde auf hübsches und hochwertiges Spielmaterial geachtet.

Auch die Bosse sorgen für ordentlich Abwechslung: Egal ob ein großer Drache, ein bombenwerfender Mech oder ein dreiköpfiger Riese, jeder erfordert andere Strategien und Herangehensweisen. Das Brettspiel spielt sich dabei sehr zackig. Einfach Karte auswählen, über den Scanner halten, Auswirkungen betrachten und schon ist die nächste Person an der Reihe. Down-Time? So gut wie nicht vorhanden.

Schon jetzt ein moderner Brettspiel-Klassiker

Hier passt einfach alles zusammen. Die App läuft technisch flüssig und es gab schon zum Release so gut wie keine Bugs, das ist bei Brettspielen mit App leider noch nicht selbstverständlich. Und auch das analoge Material ist erstklassig: Die Zeichnungen sind fantasievoll und stecken voller Details, die an diverse Rollenspiele erinnern und mit Deckboxen, Drehscheiben und hoher Kartenqualität werden selbst die kritischsten Brettspiel-Experten zufrieden gestellt.

So sieht der Spielaufbau für ein Spiel mit zwei Personen aus.

Auch mein Kollege Tobi ist großer Fan und hat Boss Fighters QR in seine Brettspiel-Top-10 2025 aufgenommen. Beim großen Erfolg des Brettspiels bin ich mir zudem sehr sicher, dass für das Brettspiel bald einige Erweiterungen erscheinen werden. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab es während der Weihnachtszeit, in der es für eine bestimmte Zeit einen elften Boss gab, dem man auf die Rübe hauen konnte.