Elden Ring bekommt Mini-DLC auf PS4, PS5, Xbox und PC – zu einem echten Schnäppchenpreis

Die neuen Inhalte der Switch 2-Version werden auch für die bestehenden Plattformen angeboten und sind günstig zu haben.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
03.07.2026 | 09:20 Uhr

Na, noch mal ein Treffen mit dieser Dame geplant? Na, noch mal ein Treffen mit dieser Dame geplant?

Elden Ring landet in der sogenannten "Tarnished Edition" am 28. August auf der Switch 2 und somit zum ersten Mal auf einer Nintendo-Konsole. Mit an Bord sind dann auch gleich ganz neue Inhalte. Die finden ihren Weg aber auch auf alle Plattformen, auf denen der Souls-Hit bereits verfügbar ist. Das DLC-Pack ist hier sogar richtig günstig.

Rüstungen, Mount-Skins und Startklassen: Die neuen Inhalte kommen im günstigen Pack

Wie Publisher Bandai Namco auf der offiziellen Website verrät, wird der Zusatzcontent als "Tarnished Pack" angeboten. Dieses wird zum Datum der Edition für Switch 2, also dem 28. August, in den digitalen Stores angeboten – und zwar für nur 4,99 Euro. Zwar handelt es sich wirklich nur um ein kleines Add-on, der Preis ist aber trotzdem sehr angenehm, denn immerhin kosten bereits reine Cosmetics für andere Spiele oft mehr.

Video starten 16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher? - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Was steckt genau im Tarnished Pack?

  • 2 neue Starklassen: ein "schwerer" Ritter (Heavy Knight) und der sogenannte Idus Ritter
  • 3 Skins für unser Reittier Sturmwind
  • 4 neue Rüstungen

Diese Inhalte dürften zwar das Spielerlebnis nicht grundlegend verändern, sind aber doch eine nette, preisgünstige Ergänzung für alle, die sowieso mal wieder ins Zwischenland aufbrechen wollen. Builds lassen sich in Elden Ring im Laufe des Spiels sehr frei bauen, allerdings fühlt sich der Aufbruch in die erste Region, Limgrave, doch ganz unterschiedlich an, je nachdem, mit welcher Startklasse wir unterwegs sind.

Wo Long 2 überraschend enthüllt: Die Soulslike-Reihe von Team Ninja wird fortgesetzt
von Samara Summer
Wo Long 2 überraschend enthüllt: Die Soulslike-Reihe von Team Ninja wird fortgesetzt
The Duskbloods: Neues FromSoftware-Spiel bekommt Netzwerktest und damit können wir den Release bereits eingrenzen
von Samara Summer
The Duskbloods: Neues FromSoftware-Spiel bekommt Netzwerktest und damit können wir den Release bereits eingrenzen

Stats und Ausrüstung machen hier durchaus einen großen Unterschied und können natürlich auch Inspiration für die weitere Charakterentwicklung sein.

Das Tarnished Pack wird verfügbar sein für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Die Switch 2 bekommt direkt die Komplett-Version.

Was haltet ihr von den neuen Inhalten? Reicht euch das, um noch mal ins Zwischenland aufzubrechen oder zockt ihr Souls-Spiele sowieso immer mehrmals und freut euch über die kleineren Neuerungen über vier Jahre nach dem Release?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Elden Ring

Elden Ring

Genre: Rollenspiel

Release: 25.02.2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Elden Ring bekommt Mini-DLC auf PS4, PS5, Xbox und PC – zu einem echten Schnäppchenpreis

27.05.2026

Elden Ring Film: Ein neues Video vom Set könnte den besten Dungeon des Spiels zeigen

03.05.2026

Faszination Weltuntergang: Warum spielen wir diese Spiele freiwillig?

24.04.2026

Erstes Video vom Elden Ring-Filmdreh aufgetaucht, und die Szene kennt ihr sogar, wenn ihr schon beim ersten Boss aufgegeben habt

22.04.2026

Elden Ring Film – Erste Bilder vom Set in London verraten uns, wie Leyndell und Marika aussehen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Elden Ring bekommt Mini-DLC auf PS4, PS5, Xbox und PC – zu einem echten Schnäppchenpreis   1  

vor einer Stunde

Elden Ring bekommt Mini-DLC auf PS4, PS5, Xbox und PC – zu einem echten Schnäppchenpreis
GTA 6 hat keinen Early Access, aber Scam-Webseiten bieten ihn trotzdem an und versuchen, euch abzuzocken

vor 3 Stunden

GTA 6 hat keinen Early Access, aber Scam-Webseiten bieten ihn trotzdem an und versuchen, euch abzuzocken
One Piece-Fans fragen sich immer noch, was hinter Imus Silhouette steckt - denn der Antagonist sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich

vor 4 Stunden

One Piece-Fans fragen sich immer noch, was hinter Imus Silhouette steckt - denn der Antagonist sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich
Trainerlegende Felix Magath bekommt in Captain Tsubasa Tribut gezollt - in der Rolle eines 1,90 großen Stürmer-Hünen

vor 4 Stunden

Trainerlegende Felix Magath bekommt in Captain Tsubasa Tribut gezollt - in der Rolle eines 1,90 großen Stürmer-Hünen
mehr anzeigen