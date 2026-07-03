Elden Ring bekommt Mini-DLC auf PS4, PS5, Xbox und PC – zu einem echten Schnäppchenpreis

Na, noch mal ein Treffen mit dieser Dame geplant?

Elden Ring landet in der sogenannten "Tarnished Edition" am 28. August auf der Switch 2 und somit zum ersten Mal auf einer Nintendo-Konsole. Mit an Bord sind dann auch gleich ganz neue Inhalte. Die finden ihren Weg aber auch auf alle Plattformen, auf denen der Souls-Hit bereits verfügbar ist. Das DLC-Pack ist hier sogar richtig günstig.

Rüstungen, Mount-Skins und Startklassen: Die neuen Inhalte kommen im günstigen Pack

Wie Publisher Bandai Namco auf der offiziellen Website verrät, wird der Zusatzcontent als "Tarnished Pack" angeboten. Dieses wird zum Datum der Edition für Switch 2, also dem 28. August, in den digitalen Stores angeboten – und zwar für nur 4,99 Euro. Zwar handelt es sich wirklich nur um ein kleines Add-on, der Preis ist aber trotzdem sehr angenehm, denn immerhin kosten bereits reine Cosmetics für andere Spiele oft mehr.

16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher? - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Autoplay

Was steckt genau im Tarnished Pack?

2 neue Starklassen: ein "schwerer" Ritter (Heavy Knight) und der sogenannte Idus Ritter

ein "schwerer" Ritter (Heavy Knight) und der sogenannte Idus Ritter 3 Skins für unser Reittier Sturmwind

für unser Reittier Sturmwind 4 neue Rüstungen

Diese Inhalte dürften zwar das Spielerlebnis nicht grundlegend verändern, sind aber doch eine nette, preisgünstige Ergänzung für alle, die sowieso mal wieder ins Zwischenland aufbrechen wollen. Builds lassen sich in Elden Ring im Laufe des Spiels sehr frei bauen, allerdings fühlt sich der Aufbruch in die erste Region, Limgrave, doch ganz unterschiedlich an, je nachdem, mit welcher Startklasse wir unterwegs sind.

Stats und Ausrüstung machen hier durchaus einen großen Unterschied und können natürlich auch Inspiration für die weitere Charakterentwicklung sein.

Das Tarnished Pack wird verfügbar sein für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Die Switch 2 bekommt direkt die Komplett-Version.

Was haltet ihr von den neuen Inhalten? Reicht euch das, um noch mal ins Zwischenland aufzubrechen oder zockt ihr Souls-Spiele sowieso immer mehrmals und freut euch über die kleineren Neuerungen über vier Jahre nach dem Release?