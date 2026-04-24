Erstes Set-Video zum Elden Ring-Film aufgetaucht - und den Charakter, der darin zu sehen ist, kennt ihr alle

Die erste Szene vom Dreh des Elden Ring-Films ist auf YouTube und ihr kennt sie bestimmt aus dem Intro des Spiels.

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Samara Summer
24.04.2026 | 09:25 Uhr

Na, wen haben wir denn hier? (Bildquelle: https:www.youtube.comwatch?v=ptG55MO-4y8) Na, wen haben wir denn hier? (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=ptG55MO-4y8)

Wir kennen inzwischen den Haupt-Cast für den Elden Ring-Film und auch, wo gedreht wird, hat sich bereits herumgesprochen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis uns nicht nur erste Bilder, sondern auch ein Video vom Set erreicht. Die erste Szene, die jemand auf YouTube gemogelt hat, dreht sich um keinen Geringeren als den Dungeater.

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Das erste Video vom Elden Ring-Dreh ist da

Im Zwischenland gibt es viele zwielichtige und fiese Charaktere. Wir können aber trotzdem sagen, dass es sich beim Dungfresser, bekannter noch unter dem englischen Namen Dungeater, um die am wenigsten liebenswerte Figur handelt.

Wir sehen ihn hier in seiner so markanten wie abgefahrenen Rüstung, die wir im Spiel selbst erhalten können. Er ist hier an einer Holzkonstruktion aufgehängt, während aufgebrachte Menschen in ganz unterschiedlicher Gewandung Gemüse nach ihm werfen.

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Diese Szene dürfte auch denjenigen bekannt vorkommen, die nur mal in FromSoftwares Open World-Epos reingeschnuppert und das Souls-Spiel schnell wieder links liegen gelassen haben. Sie ist nämlich bereits im Intro zu sehen.

Statt einer cinematischen Szene bekommen wir hier nur Artworks zu sehen, während eine Erzählerstimme die Vorgeschichte vor uns auslegt, bei der es um die Zerschlagung des Eldenrings und eine geheimnisvolle göttliche Macht geht. Danach werden einige wichtige Figuren aus dem Zwischenland eingeführt und teilweise auch bereits eingeordnet.

Zum Vergleich: Das ist das Bild aus dem Intro. Zum Vergleich: Das ist das Bild aus dem Intro.

An dieser Stelle sehen wir genau die Szene, bei der der "abscheuliche" Dungeater vor der Menge an einer Art Galgen hängt. Sogar das fliegende Gemüse ist auf dem Bild zu sehen. Nur die Atmosphäre ist beim Dreh erst mal eine ganz andere.

Statt der Dämmerstimmung ist am Set alles grell ausgeleuchtet und statt des finsteren Kapuzenmanns steht ein eher gewöhnlicher Ritter im Kettenhemd neben dem Galgen.

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Aber natürlich hat der Look beim Dreh, abgesehen von dem Outfit des Bewachers, erst mal wenig mit der fertigen Produktion zu tun. Viel von der Stimmung entsteht erst in der Nachbearbeitung und beispielsweise mit dem entsprechenden Colourgrading.

Was denkt ihr bisher über das Gesehene? Hegt ihr große Hoffnungen auf den Film und könnt es kaum erwarten oder braucht ihr bei FromSoftware eher das Erlebnis und das kryptische Storytelling mithilfe von Itembeschreibungen und Co?

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Genre: Rollenspiel

Release: 25.02.2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

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