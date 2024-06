Elden Ring-Spieler lässt härtestem Boss des Spiels keine Chance und sein Helikopter-Angriff sieht einfach nur witzig aus

Da wird selbst die eigentlich ungeschlagene Malenia ausfallend: So hat sich der Elden Ring-Boss das bestimmt nicht vorgestellt.

Elden Ring gilt völlig zu recht als ziemlich schwieriges Spiel und der Bosskampf gegen Malenia als die wohl härteste Herausforderung des From Software-Titels. Dieser Spieler hier serviert die Göttin der Fäulnis aber ab, als wäre es gar nichts und verpasst ihr zumindest in der ersten Phase des Kampfes einen ordentlichen Arschtritt. Und zwar mit einem höchst amüsanten Helikopterangriff, gegen den der Fiesling offenbar gar nichts ausrichten kann.

"Einfaches Spiel, einfacher Boss": Gegen diese amüsante Dreh-Attacke ist Malenia komplett hilflos

Darum geht's: In Elden Ring gibt es über 200 Bosskämpfe, aber nur 12 davon müsst ihr wirklich schaffen, wenn ihr die Story ganz normal beenden wollt. Auch der härteste Kampf des Spiels gehört zum Glück zu den optionalen Bossgegnern. Aber Malenia hat sich natürlich trotzdem schon einen heftigen Ruf erarbeitet.

Genau dieser Ruf steht auf dem Spiel, wenn wir uns dieses höchst amüsante Video ansehen. Darin bekommt der ach so harte Boss nämlich derartig auf die Fresse, dass es eine wahre Freude ist. Malenia kann überhaupt nichts gegen den Spieler ausrichten und trifft ihn kein einziges Mal, während der sich fröhlich im Kreis dreht.

Das sieht schon wirklich sehr abgefahren aus:

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das für ein Build? Als Waffe kommt hier die Gleve der Dunkelkavallerie zum Einsatz, die ihr von Dunkelkavalleristen auf der Hochstraße erbeuten könnt. Dazu kommt der Wirbelhieb zum Einsatz, bei dem es sich um eine Kriegsasche handelt. Ihr findet sie in Limgrave in der Hütte des Kriegsmeisters. Last, but not least braucht ihr auch noch die Blutflammenklinge, eine Anrufung, die es bei der Rosenkirche in Liurnia gibt.

Spieler hatte aber Glück: Dass die erste Phase des Kampfes gegen Malenia so ausgeht, wenn ihr diese Waffe mit der Anrufung und dem Wirbelhieb einsetzt, ist nicht garantiert. Oft setzt die Endgegnerin nämlich auch noch zu einer ganz anderen Attacke an, die hier gar nicht zum Einsatz kommt.

Was ist mit Phase 2? Der Einwand ist mehr als berechtigt: In Phase 2 dreht Malenia nämlich noch einmal ordentlich auf. Es gibt also wahrscheinlich einen guten Grund dafür, dass dieses Video hier mit Ende der ersten Phase aufhört und nichts von der zweiten zeigt.

Auf eine Nachfrage dazu reagiert der Urheber des Posts dann auch nur mit einem humorvollen "kein Kommentar". Dass er in diesem Video hier 0 Runen hat, deutet ebenfalls daraufhin, dass es nicht sein erster Tanz mit dem Bossgegner ist.

Wann kommt Shadow of the Erdtree? Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint auch schon der große, erste und auch einzige Elden Ring-DLC namens Shadow of the Erdtree. Genauer gesagt: Am 21. Juni ist es soweit. Wir müssen uns also nur noch etwa eine Woche gedulden. Die Erweiterung kommt dann für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC auf den Markt – also für alle Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel veröffentlicht wurde.

Was sagt ihr zum Video samt Helikopter-Drehangriff? Wie geht ihr gegen Malenia vor und findet ihr auch, dass sie der schwerste Boss ist?