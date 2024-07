Elden Ring: Neue Mod lässt die Bosse des DLCs in epischen Gefechten gegeneinander antreten

Was ist epischer als Kämpfe gegen Bosse? Bosse, die gegen Bosse kämpfen!

Die Spiele von From Software sind seit jeher für ihren hohen Schwierigkeitsgrad und einzigartige, epische Bosskämpfe bekannt. Auch in Elden Ring und dem dazugehörigen DLC Shadow of the Erdtree gibt es jede Menge unvergessliche Begegnungen.

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, welcher Boss eigentlich der stärkste von allen ist, habt ihr jetzt dank einer Mod die Möglichkeit, eine Antwort zu ermitteln.

Epische Bosskämpfe dank cleverer Mod

Die DLC Summon Bosses-Mod stammt von FlippantTunic22 und ist beim Mod-Portal Nexus Mods verfügbar. Um sie auszuprobieren, müsst ihr Elden Ring allerdings in der PC-Version spielen. Auf den Konsolen gibt es, wie bei den meisten Spielen, keinen Mod-Support.

Die Mod ändert nur wenig am Spiel, die Auswirkungen sind allerdings groß. Insgesamt elf Geisteraschen werden durch Bosse aus Shadow of the Erdtree ersetzt. Die könnt ihr dann einfach beschwören und so auch anderen Endgegnern auf den Hals hetzen. Zu den elf Beschwörungen zählen unter anderem Messmer der Pfähler und die Göttliche Bestie Tanzender Löwe. Um die Bosse beschwören zu können, müsst ihr sie aber zuerst besiegt haben.

Sollte euch das Leben in der Schattenlande also etwas zu stressig sein, könnt ihr euch einfach zurücklehnen und einen der fiesen Bosse die Arbeit machen lassen. Oder ihr versucht herauszufinden, welcher DLC-Boss am Ende tatsächlich der Stärkste von allen ist.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie das aussieht:

Weitere Bosse sollen dazukommen

Wenn es nach dem Modder geht, bleibt es übrigens nicht bei den elf bisher veröffentlichten Beschwörungen. Weitere Bosse aus dem DLC sollen hinzukommen. Später soll auch eine weitere Mod folgen, die euch die Bosse aus dem Basisspiel beschwören lässt. FlippantTunic22 teilt zudem mit, dass es sich um seine allererste Mod handelt. Glaubt man den Kommentaren, ist ihm diese schon hervorragend gelungen.

Jetzt seid ihr dran! Welche Bosse aus Elden Ring oder auch aus anderen From Software-Spielen würdet ihr am liebsten gegeneinander antreten lassen? Wer hat eurer Meinung nach die besten Chancen, als Sieger hervorzugehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!