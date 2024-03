'Ich werde ihn mit meinem Leben beschützen' - Elden Ring-DLC hat seinen ersten heimlichen Star und Fans feiern ihn

Nach dem Kriegergefäß aus dem Hauptspiel haben Fans auch im DLC-Trailer einen neuen Liebling entdeckt.

FromSoftware hat eine Figur klar als Mittelpunkt des Shadow of the Erdtree-Trailers inszeniert, nämlich Messmer, den neuen mysteriösen Bossgegner. Aber die Community hat noch einen ganz anderen Liebling gefunden; und der hat es mit einer ziemlich kurzen Bildschirmzeit geschafft, die Fanherzen zu erobern. Es gibt sogar schon coole Fanart zum heimlichen Trailer-Star. Ahnt ihr bereits, wer gemeint ist?

Das ist der Fanliebling aus dem DLC-Trailer

Das Wichtigste in Kürze Messmer ist der Hauptfokus im Shadow of the Erdtree-Trailer, aber die Community liebt die "Spirit Noodle" aus dem DLC-Trailer.

Reddit-User haben Fanart der Spirit Noodle erstellt und die Community ist begeistert.

Viele würden die Spirit Noodle lieber streicheln als bekämpfen.

Es gibt Spekulationen, ob die Spirit Noodle ein Boss, NPC oder friedliches Wesen ist.

Ein User bringt mit Fanart die Theorie an, dass die Spirit Noodle uns nur mit ihrem freundlichen Aussehen verschaukelt und unterirdisch einen Giganten-Körper versteckt.

Der DLC mit erscheint am 21. Juni mit neuen Inhalten und Bossen.

Gemeint ist die "Spirit Noodle" [auf Deutsch: Geisternudel]. Nein, das ist natürlich keine offizielle Bezeichnung für das Wesen, aber ein Name, der uns ziemlich gut gefällt. Vergeben hat ihn Reddit-User Rojom, der in seinem Beitrag wunderhübsche Fanart präsentiert. Anbei fragt der User:

Würdet ihr gegen die Spirit Noodle kämpfen?

Die Zeichnung zeigt das Wesen als Bossgegner. Der Name über dem Lebensbalken bezeichnet ihn allerdings nicht als Pasta, sondern als "Spirit Worm Sheephead" [auf Deutsch: Geisterwurm Schafskopf"]. Erwartungsgemäß möchten viele Community-Mitglieder dem niedlichen Kerlchen lieber keinen Schaden zufügen. So schreibt beispielsweise eine Person:

Der einzige Grund, warum ich die Spirit Noodle bekämpfen würde, wäre, dass der Boss eine Geisterasche droppen würde, mit der ich ein paar von ihm in den Kampf rufen könnte. Wäre mir sogar egal, wenn sie fast nutzlos wären. Gib mir einfach Spirit Noodle-Beschwörungen! Miyazaki, ich bitte dich!!

Ein anderer Fan erklärt: "Ich würde für das Recht kämpfen, dieses liebenswerte Ding zu streicheln." Hier könnt ihr euch übrigens noch mal den Trailer anschauen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Einen ganz ähnlichen Hype gab es übrigens vor Release des Hauptspiels schon um Kriegergefäß Alexander. Der "Potboy" begeisterte die Community schon im Trailer.

Was es mit dem Wesen auf sich hat, ist noch unklar

Auch Souls Lore-Experte VaatiVidya äußert sich in seiner Trailer-Analyse liebevoll zur Spirit Nudel. Er erklärt:

Ich werde ihn mit meinem Leben beschützen.

Was es aber genau mit dem Tierchen auf sich hat, kann auch der Experte noch nicht sagen. VaatiVidya teilt lediglich mit, dass er unbedingt wissen will, welche Geschichte hinter dem Wesen steckt.

In unseren News zu Shadow of the Erdtree findet ihr alle relevanten Infos zum DLC:

Er weist außerdem auf die Umgebung hin, in der die Kreatur zu sehen ist. Diese ähnelt stark dem Blumenfeld, auf dem der Kampf gegen eine Gegnerin in rotem Kleid stattfindet. Ob es sich bei ihr um einen Boss handelt, ist noch nicht sicher, aber zumindest wahrscheinlich. Aber ob die Nudel ebenfalls ein Feind oder gar ein Boss ist, ist weitaus schwerer einzuschätzen.

Es könnte sich auch um einen NPC handeln. Oder einfach um ein friedfertiges Wesen, das uns wenig Beachtung schenkt. Auch diese gab es immer wieder in FromSoftware-Spielen. Ein anderer Fan hat allerdings eine düstere Theorie.

"Kein Freund", schreibt Reddit-User Hunterslugdaddy. Mit einer Zeichnung deutet der Fan an, dass es sich um einen Giganten handeln könnte, der seinen muskulösen Körper unter der Erde versteckt und uns mit seinem niedlichen Köpchen verschaukelt.

Bei FromSoftware wäre auch das gut denkbar. Frühere Titel ließen uns immer wieder spüren, dass Figuren selten das sind, was sie zunächst zu sein scheinen. Spätestens am 21. Juni wissen wir allerdings mehr.

Denn dann erscheint der DLC samt neuem Gebiet, acht neuen Waffentypen und mindestens zehn Bossen für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC. Die Standard Edition kostet in den digitalen Stores knapp 40 Euro.

Was haltet ihr von der Spirit Noodle und was denkt ihr, steckt hinter ihr?