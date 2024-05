Hellblade 2: Alle Infos zum Test-Embargo, Preload, Launch-Zeit und mehr

Hier findet ihr alles Wichtige zu Hellblade 2 kurz vor Release.

Am Dienstag kommender Woche geht die Reise von Senua in Hellblade 2 auf Xbox Series X/S und PC weiter. Damit ihr über alles Wichtige im Bilde seid, erfahrt ihr hier nicht nur, wann das Test-Embargo fällt und wie es um unser Review steht, sondern auch, ab wann ihr das düstere Action-Adventure selbst zocken und vorab herunterladen könnt.

Alle Infos rund um den GamePro-Test zu Hellblade 2

Wann fällt das Test-Embargo? Am 21. Mai, um 10 Uhr deutscher Zeit. Also kurz vor Release.

Wie steht es um den GamePro-Test? Geplant sind sowohl ein schriftlicher Test als auch ein Testvideo. Aktuell wartet Kollege Tobi jedoch noch auf seinen Review-Key. Sollte der nicht binnen der kommenden Stunden in der Redaktion eintreffen, könnte sich sein Review aufgrund des Feiertags am Montag und der kurzen Zeit bis zum Fall des Embargo verspäten.

Ab wann ihr Hellblade 2 spielen könnt

Launch in Deutschland: Am 21. Mai, um 10 Uhr deutscher Zeit.

Xbox hat zudem eine Weltkarte geteilt, auf der ihr die internationalen Launch-Zeiten einsehen könnt:

Preis und Verfügbarkeit im Game Pass

Kommt Hellblade 2 in den Game Pass? Als hauseigenes Xbox-Exklusivspiel landet Hellblade 2 direkt zum Release am 21. Mai im Abo-Service für Xbox Series und PC – alle Infos zum Game Pass unter dem Link.

Wollt ihr euch das Spiel digital kaufen – eine physische Version wird es nicht geben – werden für die Xbox Series- und die Steam-Version 49,99 Euro fällig.

Mehr zum Thema Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story von Hellblade 2 von Linda Sprenger

Alle Infos zum Preload von Hellblade 2

Wie groß ist der Download? 48 GB

Habt ihr vorbestellt, könnt ihr euch Hellblade 2 bereits jetzt herunterladen und könnt dann um 10 Uhr am kommenden Dienstag direkt loslegen.

Systemanforderungen für PC

Hardware Minimum Empfohlen Prozessor Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB Grafikkarte Nvidia GTX 1070

AMD RX 5700

Intel Arc A580 Nvidia RTX 3080

AMD RX 6800 XT

Intel Arc A770 Erfordert SSD SSD

Technische Details zu Xbox Series-Version: Wie bereits bestätigt, wird es auf Konsolen keinen Performance-Modus geben. Hellblade 2 läuft demnach in 30fps und setzt bei der Auflösung auf dynamisches 4K. Auf eurem TV wird euch das Spiel zudem mit schwarzen Balken oben und unten am Bildschirmrand angezeigt. Für mehr Informationen:

Mehr zum Thema Hellblade 2-Entwickler erklären, warum sie sich für 30 FPS entschieden haben von Eleen Reinke

Um was ging es in Hellblade 1?

Habt ihr Hellblade vor Jahren gespielt und die Geschichte rund um Senua bereits vergessen oder den Erstling gar nie gezockt, könnt ihr euch den folgen gut fünfminütigen Story-Recap anschauen, den Ninja Theory kürzlich veröffentlicht hat:

5:10 Hellblade verpasst? Hier könnt ihr die Story in 5 Minuten nachholen

Wie gut ist Hellblade 2?

Ein finales Urteil können wir euch natürlich noch nicht geben, Kollegin Eleen durfte Hellblade 2 vor wenigen Wochen jedoch anspielen und hat ihre Gedanken in einer ausführlichen Preview zusammengefasst.

Wie bereits die Vorgeschichte, glänzt Hellblade beim Gespielten mit seiner schicken Optik, intensiven Story und düsteren Atmosphäre. Eleens Urteil: "Hellblade 2 könnte eines der stimmungsvollsten Spiele des Jahres werden". Ein großes Fragezeichen steht jedoch noch hinter der Qualität der Kämpfe und Rätsel, die beide wahrlich nicht zu den Stärken von Hellblade zählten.

Ein kleines Tippspiel am Ende: Was meint ihr, wie gut Hellblade 2 in den Wertungen abschneiden wird? Schreibt eure Prognose mit kleiner Begründung gerne in die Kommentare.