Elden Ring Shadow of the Erdtree: Release, Preis, Bosse - Alle Infos zur DLC-Erweiterung

Auch diese haarige Troll-Begegnung war im neuen Trailer zu sehen.

Ein Jahr nach der Ankündigung zum Story-DLC Shadow of the Erdtree wurde endlich ein Trailer zu der Elden Ring-Erweiterung gezeigt – und der hat es in sich.

Aber nicht nur in dem gezeigten Material stecken massenweise Infos zum großen Add-on. Zusätzlich hat FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki in Interviews jede Menge Wissenswertes verraten. Wir fassen für euch zusammen.

Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

Wann erscheint Shadow of the Erdtree?

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für alle Plattformen, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One.

Hier könnt ihr euch den Release Date-Trailer ansehen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Was kostet die Erweiterung?

Der Preis für den DLC alleine liegt in den digitalen Shops bei 39,99 Euro. Allerdings werden zusätzlich auch noch weitere Versionen, beziehungsweise Bundles, angeboten.

Hier bekommt ihr die volle Übersicht aus dem Bandai Namco Store:

Shadow of the Erdtree Collector's Edition: DLC, Soundtrack, Hardcover Artbook, Messmer-Figur (ab 249 Euro)

DLC, Soundtrack, Hardcover Artbook, Messmer-Figur (ab 249 Euro) Deluxe Edition: Hauptspiel, DLC, digitales Artbook, Soundtrack (ab 99,99 Euro)

Hauptspiel, DLC, digitales Artbook, Soundtrack (ab 99,99 Euro) Shadow of the Erdtree Edition: Hauptspiel, DLC (ab 79,99 Euro)

Hauptspiel, DLC (ab 79,99 Euro) Premium Bundle: DLC, digitales Artbook, Soundtrack (ab 49,99 Euro)

DLC, digitales Artbook, Soundtrack (ab 49,99 Euro) Shadow of the Erdtree-Erweiterung: nur DLC (ab 39,99 Euro)

So sieht die Collector's Edition aus.

Wie umfangreich wird der DLC?

Shadow of the Erdtree schickt uns in ein neues Gebiet, nämlich das Schattenreich des Erdenbaums. In Interviews hat Miyazaki verraten, dass die Map ungefähr den Umfang von Limgrave haben soll und dass es sich um FromSoftwares bislang größte Erweiterung handle. Außerdem wissen wir bereits, dass es folgende neue Inhalte geben wird:

zehn neue Bosse

acht neue Waffengattungen

neue Progressionsmechanik

Welche neuen Bosse wurden bereits enthüllt?

Der Trailer ließ uns einen Blick auf sechs mögliche neue Arena-Bosse werfen, von denen wir manchen in Dugeons begegnen dürften. Es ist zwar noch nicht bestätigt, dass es sich bei all diesen Begegnungen tatsächlich um Bosskämpfe handelt, aber zumindest auf den ersten Blick sah es ganz danach aus.

Dazu gehörten eine löwenartige Kreatur, die aus mehreren Körpern zusammengesetzt ist und mit Blitzen schießt sowie ein unheimlicher Skelett-Reiter.

Zusätzlich konnten wir einen Blick auf drei gigantische Monster werfen, die uns in der Open World begegnen werden. In diesem Artikel stellen wir euch alle möglichen Bosse aus dem Trailer mit Screenshots vor:

Welche Gameplay-Neuerungen gibt es?

Aus Interviews haben wir erfahren, dass es im DLC eine ganz eigene Fortschrittsmechanik geben wird. Vereinfacht gesagt, müssen wir Bosse besiegen, um Buffs zu erhalten. Kehren wir aber aus dem Add-on wieder ins Hauptspiel zurück, wird die Mechanik komplett deaktiviert.

Mehr über diesen und andere Aspekte des DLCs erfahrt ihr auch im Interview von GameStar-Kollegin Petra:

Hinzu kommen die neuen Waffentypen, die wir uns in Shadow of the Erdtree unter den Nagel reißen können. Im Trailer war beispielsweise schon eine Art Schildspeer zu sehen. Ein Charakter prügelte sich außerdem im Martial Arts-Stil.

Wie startet man den DLC?

Wie auch schon die Erweiterungen der Dark Souls-Reihe betreten wir das Erweiterungs-Gebiet direkt im Spiel. Der Einstiegspunkt, nämlich Miquellas Kokon in Mohgs Bossarena, wurde bereits im Trailer gezeigt und von Hidetaka Miyazaki bestätigt.

Ihr müsst dafür zunächst das Endgame-Gebiet erreichen und höchstwahrscheinlich auch besagten Bossgegner bezwingen. Mehr darüber lest ihr hier:

Wie schwierig wird Shadow of the Erdtree?

Miyazaki hat deutlich gemacht, dass es sich um einen Endgame-DLC handelt. Wir sollen im Land of Shadow auf Bosse ähnlich der gefürchteten Malenia treffen. Zudem fungiert höchstwahrscheinlich Mohg, einer der knackigsten Gegner im Hauptspiel, als Türsteher.

Mehr zum Thema Wer Elden Ring nicht durchspielen konnte, braucht mit dem DLC gar nicht erst anfangen von Samara Summer

Was ist bisher über die Story bekannt?

Der DLC führt uns in das Land of Shadow, den Ort, an dem die Göttin Marika zum ersten Mal ihren Fuß auf die Welt gesetzt hat. Wie dieses Gebiet genau mit dem Zwischenland zusammenhängt, können wir aktuell nur spekulieren.

Zunächst glaubten viele Fans, es könne sich um einen Zeitsprung in Vergangenheit oder Zukunft handeln. Miyazakis Interview-Aussagen legen jedoch nahe, dass es sich eher um eine parallele Realität, Traumwelt oder das Totenreich handeln könnte.

Jedenfalls betreten wir diesen neuen Schauplatz auf auf Geheiß von Halbgott und Emperor Miquella und folgen auf seine Spuren. Besonders präsent im Trailer war allerdings eine andere, scheinbar gänzlich neue Figur, nämlich Messmer der Pfähler. Fans haben allerdings bereits mehrere Theorien, wer hinter diesem Charakter stecken könnte. Sie vermuten beispielsweise Miquella selbst hinter der Figur.

Ob es sich aber tatsächlich um das Alter Ego handelt oder einen bisher unbekannten Sohn Marikas ist bisher noch nicht bekannt. Jedenfalls scheint es sich um unseren Haupt-Antagonisten zu handeln, während wir versuchen, hinter Miquellas Motive im Land of Shadow zu kommen.

Fiebert ihr dem DLC schon entgegen oder wisst ihr noch nicht, ob ihr ihn zocken werdet?