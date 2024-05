Elden Ring: FromSoftware verrät, ob es nach Shadow of the Erdtree weitere DLCs geben wird

Messmer hat seinen großen Auftritt im DLC

Nächsten Monat erscheint die Elden Ring Story-Erweiterung Shadow of the Erdtree. FromSoftwares bisher größter DLC führt uns auf den Spuren des mysteriösen Fürsten Miquella in ein komplett neues Gebiet. In einem Interview mit einem chinesichen Outlet beantwortet FromSoftware jetzt, ob wir mit weiteren Add-ons rechnen können.

Hidetaka Miyazaki beantwortet Frage nach weiteren Elden Ring-DLCs

FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki wurde im Interview gefragt, ob es noch weitere Add-ons zum Open World Souls-Spiel geben wird. Darauf hat er eine klare Antwort (via zhuanlan.zhihu.com):

Es ist der erste und letzte DLC, und wir haben keine Pläne, Elden Ring weitere Inhalte hinzuzufügen.

Zusätzlich äußert er sich außerdem dazu, warum Shadow of the Erdtree trotz des großen Umfangs als eine Einheit und nicht in kleinen Häppchen herauskommt:

Elden Ring legt den Schwerpunkt auf die Erkundung und das Abenteuer in einer großen Welt, und um ein solches Erlebnis zu bieten, braucht man zwangsläufig eine riesige, weitläufige Umgebung. Also wird es besser sein, ihn komplett am Stück herauszubringen. Bei separaten Veröffentlichungen würde die Freiheit der Erkundung und das Gefühl des Abenteuers sicher auf der Strecke bleiben.

Shadow of the Erdtree muss aber nicht zwangsläufig das Ende der kompletten Elden Ring-Marke bedeuten. Bereits in der Vergangenheit hatte FromSoftware angemerkt, man wolle sich einem weiteren Ableger nicht zwangsweise verschließen, auch wenn es aktuell keine Pläne dafür gebe. Im aktuellen Interview werden ähnliche Aussagen getroffen.

So sah es bei FromSoftware früher mit DLCs aus

Ob und wie viele DLCs FromSoftware zu ihren Spielen veröffentlichte, variierte je nach Spiel. Während Demon's Souls und Sekiro komplett leer ausgingen, erhielten Dark Souls 1 und Bloodborne wie nun auch Elden Ring je einen einzigen DLC.

Das The Old Hunters-Add-on zu Bloodborne wird immer wieder genannt, sowohl, wenn es um die besten FromSoftware-Inhalte als auch, wenn es um die besten DLCs überhaupt geht. Allerdings bringt The Old Hunters auch gleich mehrere richtig knackige Bosse und Areale mit.

Dark Souls 3 bekam zwei Erweiterungen und konnte gerade mit der zweiten, The Ringed City, bei vielen Spieler*innen besonders punkten. Dark Souls 2 erhielt sogar gleich drei Erweiterungen.

Seid ihr zufrieden damit, wenn (zumindest mit dem ersten) Elden Ring nach Shadow of the Erdtree Schluss ist oder hattet ihr auf noch mehr Inhalte gehofft?