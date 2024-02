Elden Ring: Das letzte Geheimnis im Spiel wurde noch immer nicht entdeckt, sagt FromSoftware

Ob Ranni etwas mit dem Geheminis zu tun hat?

Elden Ring ist ein riesiges Spiel, das vor kleinen und großen Geheimnissen förmlich überquillt. Wäre das Action-Rollenspiel samt seiner offenen Spielwelt vor gut fünfzehn Jahren erschienen, Foren und Wikis würden augrund der deutlich kleineren Fangmeinde zwei Jahre nach Release noch immer täglich vor neuen Einträgen glühen – so, wie wir es damals bei Demon's Souls erlebt haben.

Doch in Zeiten zahlreicher Dataminer wie Zullie the Witch und Lance McDonald, Lore-Experten wie Vaatividya und über 20 Millionen Spieler*innen wird selbst die geheimste aller geheimen Wände in Arealen gefunden, die viele bei ihrem ersten Spieldurchlauf sicher vollkommen übersehen haben – als Beispiel sei das unterirdische Siofra genannt.

Ein letztes Elden Ring-Geheimnis bleibt

Bei all diesen Gegebenheiten ist es daher umso erstaunlicher, was Creative Director Hidetaka Miyazaki in einem Interview gegenüber IGN erwähnt.

Laut Miyazaki soll es nämlich noch ein letztes Geheimnis im Spiel geben. Angesprochen auf noch nicht enthüllte Mysterien in Elden Ring antwortet er:

"Für mich persönlich gibt es ein kleines Element, das meiner Meinung nach noch nicht entdeckt wurde. (...) Ich denke, es ist eine Frage des Wann und nicht des Ob, aber es könnte noch etwas Kleines fehlen." Hidetaka Miyazaki, Creative Director

Beim letzten Geheimnis handelt es sich allerdings sicher nicht um einen Ort oder Gegenstand. Von denen, so zitiert IGN die Souls-Legende, wurde bereits alles entdeckt. Vielmehr – und das wäre unsere Vermutung – wird es um eine Verbindung innerhalb der Lore gehen. Ein kleiner Zusammenhang möglicherweise zwischen Figuren, der noch nicht korrekt gedeutet wurde.

Hier könnt ihr euch übrigens den Trailer zur Erweiterung Shadow of the Erdtree anschauen, in dem ebenfalls viele Geheimnisse schlummern:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

An dieser Stelle sei allerdings auch erwähnt, dass Miyazaki nicht selten ein Schlitzohr bei seinen Formulierungen ist. Vage Aussagen machen Dinge geheimnissvoller und sind wir ganz ehrlich, Geheimnisse zu diskutieren und zu spekulieren ist ein großer Reiz der Souls-Spiele und macht schlicht eine Menge Spaß.

Daher erstaunt es nicht, dass der Creative Director keinerlei Hinweise gibt, an welcher Stelle in Elden Ring wir mit der Suche nach dem "letzten Geheimnis" anfangen könnten.

Die nach aktuellen Aussagen letzte Erweiterung zu Elden Ring, Shadow of the Erdtree, soll am 21. Juni 2024 auf allen gängigen Plattformen erscheinen und euch eine Herausforderung bieten, wie ihr sie aus dem Endgame des Action-Rollenspiels gewohnt seid.

Habt ihr eine Vermutung? In welchem Bereich von Elden Ring könnte sich das letzte Geheimnis verbergen – oder meint ihr, Miyazaki bindet uns hier einen Runenbär auf die Nase?