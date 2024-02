Elden Ring-DLC: Muss ich das ganze Hauptspiel vorher durchzocken? Hier startet Shadow of the Erdtree

Hier erfahrt ihr, wie lange ihr Elden Ring spielen müsst, um den DLC zu erreichen.

Der erste Trailer zur Elden Ring Story-Erweiterung Shadow of the Erdtree hat Fans gestern in Begeisterung versetzt. Zu sehen waren unter anderem ein komplett neues Gebiet, epische Bosskämpfe, mysteriöse Charaktere und coole neue Kampffähigkeiten.

Womöglich hattet ihr das Soulslike bereits zur Seite gelegt und seid jetzt dank DLC wieder Feuer und Flamme. Dann fragt ihr euch wahrscheinlich, wo das Add-on genau anknüpft und wie weit ihr euch dafür durchs Zwischenland prügeln müsst. Wir verraten es euch. Die kurze Antwort lautet: weit!

Diesen Boss müsst ihr meistern, um die Erweiterung zu starten

DLCs werden bei FromSoftware – im Gegensatz zur Herangehensweise vieler anderer Studios – normalerweise nicht über das Hauptmenü angewählt. Stattdessen gibt es in der Spielwelt einen mal mehr, mal weniger versteckten Pfad, der euch in das neue Gebiet führt.

Dass Elden Ring da keine Ausnahme darstellt, kommt schon im Trailer heraus. Hier sehen wir nämlich die Stelle, an der wir den DLC betreten. Es handelt sich um die Boss-Arena eines optionalen Gegners, nämlich Mohg, Fürst des Blutes.

Bereits die ersten Sekunden des Trailers zeigen den Ort:

Habt ihr den düsteren Obermotz besiegt, könnt ihr euch dort den Kokon ansehen, in den er den Fürsten Miquella gesteckt hat. Dieser befindet sich in einem todesähnlichen tiefen Schlummer. Anstellen konntet ihr mit diesem markanten Element aber bisher noch nichts.

Im Trailer bekommt ihr nun die Aufforderung, Miquellas Hand zu nehmen, die aus der zerbrochenen Hülle ragt und die euch wie in anderen FromSoft-DLCs dann wohl in die neue Spielwelt zieht. So dürftet ihr also in den DLC gelangen, aber dafür müsst ihr mit Sicherheit erst mal den finsteren Gesellen Mohg besiegen.

Wo genau befindet sich Mohg?

Mohg wartet im sogenannten Mohgwyn-Palast auf euch. Diesen erreicht ihr in der Regel erst über ein Portal auf dem Geweihten Schneefeld, einem Endgame-Gebiet im Norden der Karte. Die Empfehlung der Fextralife-Wiki liegt für Mohgs Areal bei einem Charakter-Level von 110-140.

Es gibt daneben eine gewaltige Abkürzung, mit der ihr das Gebiet schon ganz früh im Spiel erreichen könnt, nämlich, indem ihr Varrés Questline absolviert. Das ist der zwielichtige NPC mit der weißen Maske, der euch anfangs im Zwischenland empfängt. Seine Mission könnt ihr schon in Liurnia (in der Regel das zweite große Gebiet, das ihr bereist) beenden.

Das Problem bei der Abkürzung: Ihr müsst eben höchstwahrscheinlich trotzdem den schweren Bosskampf bestreiten, für den es 420.000 Runen gibt. Außerdem ist bereits bekannt, dass der DLC in Sachen Schwierigkeit Endgame-Niveau ansetzt. Zu Release gab es noch einen Trick, mit dem ihr Mohgs KI aushebeln konntet, aber dieser ist mittlerweil gepatcht.

Immerhin habt ihr bis zum Release am 21. Juni noch vier Monate Zeit und könnt andere Farming-Spots im Spiel nutzen. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides, die euch das Leben im Zwischenland erleichtern.

Habt ihr einen passenden Spielstand, mit dem ihr direkt in den DLC starten könnt oder seid ihr noch nicht so weit? Womöglich seid ihr auch vorschnell ins New Game Plus aufgebrochen?