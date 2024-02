Elden Ring-DLC bekommt eine neue Fortschritts-Mechanik, die euren Charakter stärker werden lässt - aber nur im Add-on

In Shadow of the Erdtree erwartet euch eine neue Fortschritts-Mechanik für euren Charakter.

Im bislang "größten Story-DLC" von FromSoftware erwartet euch nicht nur ein riesiges neues Areal, zehn Bosse und acht neue Waffentypen, Shadow of the Erdtree kommt zudem mit einer Progressionsmechanik daher, die es in Elden Ring bislang nicht gibt – und die wir auch nach Release der Erweiterung nicht im Hauptspiel nutzen können.

Die Info stammt von Creative Director Hidetaka Miyazaki höchstpersönlich, der GameStar-Kollegin Petra im Exklusiv-Interview Rede und Antwort stand. Was es mit der Mechanik genauer auf sich hat, wollen wir euch erklären.

Neue Mechanik soll an Sekiro erinnern

Um die Werte unseres Helden respektive unserer Heldin zu verbessern, erhöhen wir entweder bei der guten Melina unser Charakterlevel und buttern beispielsweise Punkte in Stärke oder Geschick. Oder aber, wir rüsten Große Runen von Godrick, Rennala und den übrigen fünf Obermoppeln aus, die wir zuvor an einem der Türme aktiviert haben.

Die neue Progressionsmechanik im Story-DLC soll hingegen laut Miyazaki an die Attack Power aus Sekiro: Shadows Die Twice erinnern. Zur Erinnerung: In FromSofts Action-Adventure erhalten wir nach Besiegen von Bossen sogenannte Erinnerungen (Memories), die an Skulpturen geopfert unsere Angriffskraft dauerhaft erhöhen.

Laut Miyazaki sollen wir durch die neue Fortschritts-Mechanik noch mehr Möglichkeiten bekommen, uns den größten Herausforderungen im DLC zu stellen.

Welche Werte die neue Progressionsmechanik im Detail erhöht und wie FromSoftware den Charakter-Boost aus dem Hauptspiel fernhalten will, ist derweil noch offen.

Unser Vermutung ist jedoch, dass sich die Mechanik ähnlich aktiver Covenants aus Dark Souls verhält. Teleportieren wir uns zurück in die Gebiete aus dem Hauptspiel, wird ein zuvor aktives Symbol beziehungsweise der aktive Buff ausgegraut respektive verschwindet.

Welchen Gegnern ihr euch mit eurem aufgemotzten Charakter entgegenstellen könnt, seht ihr im Reveal-Trailer von Shadow of the Erdtree:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 39,99 Euro und soll dabei eine Herausforderung bieten, wie wir sie aus dem Endgame des Hauptspiels kennen.

Hättet ihr es gut gefunden, wenn die Fortschritts-Mechanik auch im Hauptspiel aktiv ist – oder wäre das für euch ein zu starker Buff?