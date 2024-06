Um den Elden Ring-DLC zu starten, müsst ihr einen Boss besiegen, den 60% auf Steam noch gar nicht geschafft haben

Bei diesem ultraharten Elden Ring-Boss denken sich viele Spieler*innen irgendwann wohl "i Mohg nimmer".

Der heiß erwartete Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree erscheint in weniger als zwei Wochen. Genau daran erinnert Publisher Bandai Namco alle Fans mit einem Augenzwinkern. Vor allem deshalb, weil ihr erst mal einen besonders schwierigen Boss im Hauptspiel besiegen müsst, um die Erweiterung überhaupt starten zu können.

Genau dieser Boss wurde auf Steam bisher noch nicht einmal von der Hälfte aller Spieler*innen besiegt, sie müssen sich also ranhalten. Aber die Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Bald kommt der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree und um den zu spielen, müsst ihr Mohg besiegen

Wann kommt Shadow of the Erdtree? Es dauert nicht mehr lange, bis der große, erste und auch einzige Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree erscheint. Genauer gesagt: Am 21. Juni ist es soweit. Wir müssen uns also fast nur noch eine Woche (und ein paar Zerquetschte) gedulden. Die Erweiterung kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.

Das sind die Voraussetzungen: Ihr könnt nicht einfach so mir nichts, dir nichts in den DLC spazieren, nein. Ihr solltet einen bereits ordentlich aufgebauten Charakter haben und müsst dann zwei Bosskämpfe bestreiten – und schaffen. Neben Radahn in Schloss Caelid müsst ihr auch den optionalen Elden Ring-Boss Mohg besiegen.

So klappt das ganz bestimmt: Elden Ring: Wo startet Shadow of the Erdtree - Der Weg zum DLC-Eingang Schritt für Schritt erklärt von Samara Summer

Genau da hapert es aber: Wie ein Streamer auf Twitter zeigt, müssen sich einige Elden Ring-Fans noch ganz schön ranhalten, wenn sie pünktlich zum Release mit dem DLC starten wollen. Auf Steam gibt es nämlich ein Achievement für das Fällen von Mohg und das haben aktuell nur 38,7 % ergattert. Deutlich über 60 % aller Elden Ring-Besitzer*innen haben den Pflicht-Boss also noch gar nicht geschafft.

Bandai Namco macht Druck: Das ruft wiederum den Elden Ring-Publisher auf den Platz, der in einem freundlichen Reminder daran erinnert, dass ihr genau diesen Boss aber zwingend erledigt haben müsst, wenn ihr die Erweiterung Shadow of the Erdtree spielen wollt. Ihr habt nicht einmal mehr zwei Wochen Zeit dafür:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie repräsentativ ist das? Einigermaßen, zumindest für den PC. Dort könnt ihr Elden Ring nur auf Steam kaufen, wenn ihr die digitale Version wählt. Allerdings werden bei den Prozentzahlen der Errungenschaften alle Menschen mit einberechnet, die das Spiel besitzen. Es kann also gut sein, dass eine ganze Menge davon nicht am Boss gescheitert sind, sondern Elden Ring einfach noch gar nicht gespielt haben.

So sieht's auf PS5 und Xbox aus: Das lässt sich schon sehr viel schwieriger nachvollziehen. Leider gibt es die offiziellen Statistiken nicht wie bei Steam einfach online zum nachschauen. Das Bild, das die meisten Trophy-Seiten und unsere eigenen Recherchen zeichnen, sieht aber sehr ähnlich aus. Gut zwei Drittel der Spieler*innen beziehungsweise Besitzer*innen haben den Mohg-Boss offenbar noch nicht erledigt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die beiden Pflichtbosse für den Elden Ring-DLC schon erledigt, oder müsst ihr das bis zum Release noch hinbekommen?