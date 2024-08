Elden Ring-Schlaufüchse finden genialen Weg, den finalen DLC-Boss ohne Kampf zu besiegen: Sie langweilen ihn zu Tode, bis er einfach weggeht

Normalerweise haben die meisten Elden Ring-Spieler*innen am finalen Boss des DLCs ordentlich zu knabbern.

Elden Ring-Fans mussten ganz schön schlucken, als sie bemerkt haben, wie schwierig die Shadow of the Erdtree-Erweiterung sein kann. Entwicklerstudio From Software hat nochmal eine ganze Schippe draufgelegt, aber mit den richtigen Waffen und Hilfsmitteln stellt auch der finale DLC-Boss kein Problem dar.



Oder ihr setzt auf die bisher wohl ungewöhnlichste Strategie und kämpft einfach gar nicht gegen den Obermotz. Stattdessen könnt ihr euch nämlich einfach auch unsichtbar machen und Radahn zu Tode langweilen, bis er von selbst das Zeitliche segnet.

Elden Ring: Der härteste Bosskampf des DLCs kann auch komplett ohne richtigen Kampf gewonnen werden

Achtung, es folgen Spoiler zum DLC-Endboss.

Darum geht's: Wollt ihr die Elden Ring-Erweiterung Shadows of the Erdtree beenden, müsst ihr euch ganz am Schluss noch einmal Radahn in seiner ultimativen Form stellen.

Der macht in der Regel dann auch direkt kurzen Prozess mit euch, wenn ihr nicht mit allen Wassern gewaschen seid. Oder euch eben unsichtbar macht und ihn durch Langeweile zur Verzweiflung bringt.

9:47 6 spannende Geheimnisse aus der Elden Ring-Erweiterung, die ihr noch nicht wusstet

Autoplay

So funktioniert der Cheese: Sheng Qian zeigt auf YouTube, wie man Radahn einfach so langweilen kann, dass er von selbst verschwindet. Dafür braucht ihr die Assassin's Gambit-Kriegsasche und den Zauberspruch Unseen Form. So könnt ihr euch fast komplett unsichtbar machen. Setzt ihr beides ein, bevor ihr die Bosskampf-Arena betretet, stürmt der Obermotz nicht direkt auf euch zu. Stattdessen läuft er weg.

Er kann euch nicht sehen: Wie in dem unten eingebetteten Video zu sehen ist, könnt ihr euch dann einfach links halten, am Rand der Arena entlanglaufen und die Unsichtbarkeit erneuern, wenn sie nachlässt. Dann könnt ihr Radahn mit zwei großen Gift-Töpfen und einem Fäulnistopf bewerfen, woraufhin er anfängt, Schaden zu nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das stört ihn aber nicht. Er wundert sich auch nicht darüber, dass da plötzlich eine neue Statue mitten in seiner Arena steht, die vorher nicht da war, wenn ihr das Mimic Veil-Item einsetzt, um euch in ebendiese Statue zu verwandeln.

Dann müsst ihr einfach nur noch abwarten: In der zweiten Phase des Kampfes verharrt ihr einfach weiter als Statue getarnt unbeweglich an Ort und Stelle. Radahn läuft ein bisschen ziellos durch die Gegend und fängt dann an, zu flackern. Er scheint ab und zu zu verschwinden und ist irgendwann dann wirklich ganz vom Erdboden verschluckt.

Ende gut, alles gut: Mit dem Ergebnis, dass die Gesundheitsanzeige komplett leergefegt wird und ihr angezeigt bekommt, den finalen Bossgegner besiegt zu haben – mit allem Drum und Dran. Das ist natürlich kein besonders ehrenhafter Sieg, aber durchaus amüsant und gleichzeitig überraschend passend für den so kriegshungrigen Radahn. Gibt es nichts zu kämpfen, langweilt er sich und verschwindet einfach.

Was haltet ihr von dieser Art und Weise, mit dem Fiesling fertig zu werden? Wie habt ihr es geschafft?