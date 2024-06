Elden Ring-DLC bringt den fiesesten Gegner aus Bloodborne zurück und er ist sogar noch unheimlicher

Im DLC gibt es nicht nur fiese Bosse, auch ein anderer Mistkerl hat sein Comeback.

Schon im Vorfeld des Elden Ring DLC-Releases haben Fans Panik bekommen, als sie ein bestimmtes Feind-Design erspäht hatten: Es handelt sich dabei um eine Gestalt mit unverhältnismäßig großem Kopf, die an einem Krückstock geht.

FromSoftware-Veteran*innen befürchteten eine Rückkehr der sogenannten Winter Lanterns aus Bloodborne. Jetzt wissen wir genauer, was es mit diesen Wesen in Shadow of the Erdtree auf sich hat.

Elden Ring hat seine eigene Version eines Bloodborne-Fieslings

Wer Blooborne zockt, kommt kaum drumherum, mindestens einmal laut über die Winter Lanterns zu fluchen. Der Grund dafür: Sie übertragen Wahnsinn, wofür sie uns nicht einmal berühren müssen. Schon in Sichtweite zu sein, reicht aus. Der Balken für diesen Effekt füllt sich einfach viel zu schnell und sorgt am Ende für den sofortigen Tod.

Kein Wunder also, dass es Elden Ring-Fans mit der Angst zu tun bekamen, als sie den DLC-Gegner erblickten, der an den Feind erinnerte.

Inzwischen haben wir es selbst mit dieser Gestalt zu tun bekommen und unsere Lektion dabei gelernt: Es handelt sich nicht nur um die Schattenreich-Version des Bloodborne-Gegners, sein ganzer Auftritt ist auch noch ziemlich wirkungsvoll inszeniert und hat uns eine Gänsehaut bereitet.

Das sind die Untouchables und so unheimlich ist ihr Auftritt

Die Wesen werden in Elden Ring "(aged) Untouchables" oder auch "Aged Ones" genannt und unterscheiden sich optisch ein wenig von den Winter Lanterns. Es gibt jedoch einen ganz klaren Verweis auf das Vorbild aus Bloodborne, nämlich ein Item namens "Winter Lantern Fly", das an das Design der Untouchables angelehnt ist. Auch die Beschreibung des Objekts verweist auf das Monster. Es handelt sich dabei übrigens um Crafting-Material.

Mal ganz abgesehen von den optischen Parallelen und der Item-Beschreibung stehen die Untouchables den Winter Lanterns aber auch sonst in nichts nach. Wir treffen sie in einem unheimlichen, düsteren Wald, in dem zahlreiche Nachrichten vor ihnen warnen und sogar Torrent zu verängstigt ist, um uns als Reittier zur Seite zu stehen.

1:02 Der neue Elden Ring-DLC-Trailer zeigt eine 'echte Papst-Schildkröte' und das müsst ihr gesehen haben

Die Entwicklernachrichten, die wir auf dem Boden finden, behaupten sogar, Kampf sei keine Option und wir könnten die Wesen nicht verletzen, woraufhin wir uns vorsichtig wie in einem Horrorspiel durchs hohe Gras geschlichen haben. Bemerken uns die Gegner aber doch und packen uns, gibt es offenbar die Möglichkeit, sie zu parieren (via destructoid.com). Das ist allerdings ziemlich riskant.

Der Elden Ring-DLC ist am 21. Juni für alle Plattformen erschienen, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist.

Habt ihr die Wesen bereits getroffen und kennt ihr die Pendants auch schon aus Bloodborne? Haben sie euch dort das Fürchten gelehrt oder habt ihr sie fleißig pariert?