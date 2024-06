Geheimes DLC-Gebiet in Elden Ring ist so gruselig, dass sogar Torrent Angst davor hat

Das ist sogar dem Spektralross zu viel.

Das treue Spektralross Sturmwind (auf Englisch: Torrent) hat schon allerhand gesehen und das vermutlich nicht nur bei unseren Befleckten, sondern auch dank seiner Vorgeschichte. Im Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree gibt es allerdings ein Gebiet, dass so unheimlich ist, dass unser Reittier hier einfach mal "ohne mich" sagt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

So sieht's mit Spoilern aus: Wir beschreiben in diesem Artikel ein DLC-Gebiet und umreißen, was euch dort ganz grob erwartet. Dabei verzichten wir aber auf Details zu Gegnern. Diese packen wir unter eine eigene Spoilerklappe.

Dieses Gebiet im Elden Ring-DLC jagt Torrent eine Heidenangst ein

In der Erweiterung können wir einen gut versteckten Pfad in ein Gebiet namens Abgrundwald entdecken. Der unheimliche Namen dieser Region kommt nicht von ungefähr. Wenn wir sie endlich gefunden haben, landen wir in einem schattigen Areal mit riesigen, knorrigen Baumstämmen und gefährlich gelb leuchtender Vegetation.

Wer hier mal schnell zur Spektralrosspfeife greifen und auf Torrent durch den Wald galoppieren will, guckt in die Röhre. Wollen wir unser Mount rufen, bekommen wir nämlich lediglich die Ansage, dass es zu verängstigt ist, um uns zur Seite zu stehen.

Folgen wir dem offensichtlichen Pfad weiter, dann stolpern wir über immer mehr beunruhigende Notizen, die die Entwickler*innen da für uns hinterlassen haben und die gewaltig zur Gruselstimmung beitragen. Auch wir haben uns, als wir dort in der Testphase gelandet sind, bang gefragt, wer hier wohl sein Unwesen treibt.

Auch auf Reddit tauschen sich Fans darüber aus

User Maleficent_Home2869 schreibt:

"Das Herzzereißendste, was ich im DLC bisher gesehen habe. Armer Torrent."

Im Screenshot darunter ist der Wald zu sehen und das Textfeld: "Das Spektralross ist verängstigt und kann nicht beschworen werden." Eine Person kommentiert: "Ich kann mir keine furchteinflößendere Nachricht vorstellen. Ein weiterer User stellt es noch etwas bildlicher dar: "Ich habe mir die Hosen vollgeschissen, als ich diese Nachricht auf meinem Bildschirm gesehen habe."

"Torrent ist verängstigt? Mann, ICH bin verängstigt!", fügt eine andere Person an, während ein User festhält: "Na ja, aufgrund der Schrecken, die dort zu finden sind, kann ich es Torrent nicht verübeln."

Warnung: im folgenden Absatz lösen wir auf, was euch im Wald erwartet Im Abgrundwald gibt es das Elden Ring-Pendant zu den Winter Lanterns aus Bloodborne, das heißt: extrem fiese Gegner, die uns schon von Weitem und ohne jede Berührung mit Wahnsinn infizieren und dadurch töten können. Der DLC warnt uns explizit, dass wir diese Feinde nicht berühren, beziehungsweise bekämpfen können und bietet uns Möglichkeiten, an ihnen vorbeizuschleichen – also eine waschechte Horror-Passage.

Shadow of the Erdtree ist am 21. Juni für alle Plattformen erschienen, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist. Die Map ist riesig groß und sehr vertikal aufgebaut, das heißt, Höhlen, tiefe Täler und Gebirge sind eng miteinander verflochten. In einige Gebiete gelangen wir auf mehreren Pfaden, aber viele davon sind gut versteckt.

Habt ihr dem Wald schon mal einen Besuch abgestattet und wie ging es euch dabei?