Elden Ring-DLC: Alle 5 Kartenfragmente in Shadow of the Erdtree und wie ihr sie findet

Aufgrund des komplexen Aufbaus von Shadow of the Erdtree solltet ihr die Karte für den Elden Ring-DLC so früh wie möglich freischalten. Wir liefern euch Wegbeschreibungen zu allen nötigen Kartenfragmenten.