'Sie macht jeden Kampf lächerlich einfach': Neue Elden Ring-Waffe aus dem DLC ist so stark, dass selbst der Endboss kein Problem ist

Mit so einer mächtigen Waffe macht es doch Spaß, Bosse in Elden Ring zu vermöbeln.

Mit dem Release von Shadow of the Erdtree hat Elden Ring gleich sieben neue Waffenkategorien bekommen. Mit denen könnt ihr nicht nur neue Spielstile ausprobieren, zwei der 103 neuen Waffen scheint auch so stark zu sein, dass sie von vielen Fans bereits als "overpowered", also übermächtig, bezeichnet werden und manche Angst vor einem Nerf haben.

Das macht die neue Waffe so mächtig

Die Rede ist dabei von den neuen Stoßschilden, die ihr als Duellantenschild oder Carianischen Stoßschild im Spiel finden könnt. Eigentlich sollen sie euch einen ausgewogenen Mix aus Offensive und Defensive bieten, scheinen darin aber etwas zu gut zu sein.

Viele der Angriffe des Stoßschildes zählen nämlich gleichzeitig auch als Block, wie etwa die Animation für den aufgeladenen schweren Angriff. Damit könnt ihr effektiv massiven Schaden austeilen, während ihr selbst geschützt seid – vorausgesetzt natürlich, dass ihr genug Ausdauer habt. Die verbraucht ihr beim Blocken nämlich.

Hinzu kommt, dass die Schilde von einer ganzen Reihe an Talismanen profitieren. Dazu gehört auch der Talisman für zweihändige Schwerter, der tatsächlich den Schaden aller Zweihandwaffen boostet, wie Streamer Scott Jund anmerkt:

Die neuen Stoßschilde machen so ziemlich jeden Kampf in Elden Ring lächerlich einfach, wenn ihr den richtigen Build habt. Es ist praktisch Schild-Stoßen auf Crack, weil es den Schaden einer zweihändigen Waffe macht und gleichzeitig vom Talisman für zweihändige Schwerter profitiert.

Auf YouTube hat der Streamer auch einen ausführlichen Guide für seinen Build geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Er ist übrigens nicht alleine damit, Fan der neuen Waffe zu sein. Auch Streamer DRDecomposing hat den Endboss mit dem neuen Schild besiegt – während er gleichzeitig ein Saxophon als Controller benutzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei macht sich der neue Schild natürlich nicht nur Freunde. Im PvP-Modus sorgt er bei vielen Spieler*innen auch für Kopfschmerzen, weil er so schwer zu countern ist. Schnitterwaffen scheinen hier aber die beste Wahl zu sein, da sie Schilde durchdringen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Schild-Taktik ist aktuell so effektiv, dass viele Fans in den Kommentaren sogar vermuten, dass das nicht so beabsichtigt war. Es wäre also durchaus möglich, dass die Waffen in zukünftigen Updates noch generft werden könnten und zumindest der Ausdauerverbrauch steigen könnte.

Was ist eure Lieblingswaffe in Elden Ring und hättet ihr Lust, den Stoßschild einmal auszuprobieren?