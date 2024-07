Elden Ring: So sehen die NPCs im DLC ohne Maske aus - Souls-Expertin zeigt ihre wahren Gesichter im Video

Na, habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte?

Hach ja, FromSoftware-NPCs sind schon etwas ganz Besonderes. Nicht nur deshalb, weil sie ihre Wünsche an uns in der Regel so kryptisch formulieren, dass wir Mühe haben, zu verstehen, was sie eigentlich wollen. Sondern auch darüber hinaus bleiben sie immer ziemlich mysteriös. Das fängt schon bei ihrem Erscheinungsbild an.

Meist verstecken sich ihre Gesichter hinter ausgefallenen Masken und Helmen. Wie sie darunter aussehen, können wir nur raten. Zumindest solange, bis versierte Fans das Geheimnis um ihr Aussehen lüften – so wie im Fall von Shadow of the Erdtree.

So sehen die Charaktere aus Shadow of the Erdtree unmaskiert aus

Wer sich mit Geheimnissen und Designs aus Souls-Spielen beschäftigt, kommt am YouTube-Kanal von Zullie the Witch kaum vorbei. Dort können wir immer wieder einen genauen Blick auf Feinde und Charaktere werfen, so wie auch hier.

Im Video werden die NPCs so gezeigt, wie wir sie kennen, also in voller Montur, dann sehen wir ihre Gesichter.

Darunter ist natürlich der Trupp um Leda, deren coole Ausrüstung bereits vor Release des DLCs für Aufsehen sorgte, als FromSoftware ein Bild von ihr in einem Post auf X (ehemals Twitter) teilte. Zu den Anhänger*innen Miquellas gehören unter anderen auch Moore und Freyja.

Aber wir erhaschen auch einen Blick auf die anderen Charaktere, deren Geschichten sich etwas am Rand der Hauptstory abspielen. Da wäre zum Beispiel Ymir, von dem sogar zwei unterschiedliche Versionen existieren, da er im Laufe seiner Questline eine Verwandlung durchlebt.

Die Figuren lassen sich sogar nachbauen

Falls ihr eines der Designs ansprechend findet – oder zumindest gewisse Details daran, wie Frisur und Haarfarbe – könnt ihr die Charaktere sogar nachbauen, denn auch die Einstellungen dafür finden sich im Video.

Allerdings funktioniert das bei Bossen mit menschlicher oder menschenähnlicher Gestalt leider nicht. Bei ihnen gibt es nämlich keine Daten, die sich auf den normalen Editor anweden lassen, um sie zu erstellen. Sie nutzen stattdessen individuelle Gesichtsmodelle. Wer also gerne als Rellana oder Messmer in der Gegend herumlaufen will, hat es leider nicht so einfach.

Seid ihr in Souls-Spielen generell neugierig darauf, wie die NPCs unter ihren Masken aussehen?