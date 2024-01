Elden Ring-DLC: Release von Shadow of the Erdtree schon bald? Steam-Update macht Hoffnung

Vermutlich alle, die den Rollenspiel-Hit Elden Ring gespielt haben, dürften sehnsüchtig auf den Release des ersten großen DLCs dafür warten. Shadow of the Erdtree – so heißt die Erweiterung – wurde Anfang 2023 angekündigt, danach verschwand es aber wieder in der Versenkung.

Fast ein Jahr haben wir also nichts vom heiß erwarteten DLC gehört. Doch das könnte sich in der näheren Zukunft ändern. Zumindest wurde jetzt ein Hinweis darauf gefunden, dass sich bald etwas beim Thema Shadow of the Erdtree bewegen könnte.

Was ist das für ein Hinweis? Twitter-User Ziostorm entdeckte, dass es im "Downloadable Content"-Bereich von Elden Ring auf Steam vor wenigen Tagen ein Update gab. Das war seit 15 Monaten – also seit über einem Jahr – nicht der Fall, der Großteil der Änderungen dort stammt noch vom Release des Hauptspiels von vor zwei Jahren.

Dass es sich dabei nicht zwangsläufig um den Elden Ring-DLC handeln muss, sagt Ziostorm selbst, schätzt die Chancen dafür aber als "sehr gut" ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein baldiger Release wäre eine schöne Überraschung

Gibt es also möglicherweise bald einen Überraschungs-Release des heiß erwarteten DLCs, vielleicht sogar im Februar? Zeitlich würde es in jedem Fall gut passen, denn vor zwei Jahren wurde das Hauptspiel im selben Monat angekündigt, im Februar 2023 folgte die Ankündigung des DLCs.

Bei aller Hoffnung, die jetzt aufkommen könnte: Wir raten hier in jedem Fall noch zur Vorsicht – auch, weil das Steam-Update sehr unspezifisch ist. Wahrscheinlicher ist, dass zunächst eine ausführlichere Enthüllung von Shadow of the Erdree passiert, samt neuer Spielszenen und Infos.

Das ist aktuell aber natürlich Spekulation. Die Chance, dass es in der nächsten Zeit ein Lebenszeichen zum Elden Ring-DLC geben wird, ist aber in jedem Fall nicht kleiner geworden.

Elden Ring im Test-Video:

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Was bislang schon zum Elden Ring-DLC bekannt ist

Um es kurz zu machen: noch nicht sonderlich viel. Weder ist bekannt, womit wir in der Story des DLCs rechnen können, noch, welche konkreten Inhalte uns erwarten.

Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte und Spekulationen, alle davon findet ihr gesammelt im oben verlinkten Artikel. Zum Beispiel, dass die Story sich um die mysteriöse Figur von Miquella drehen könnte, die auf dem veröffentlichten Artwork zu erkennen ist.

Was glaubt ihr: ist ein baldiger Überraschungs-Release von Shadow of the Erdtree realistisch?