Elden Ring: Rellana, Zwillings-Mondritterin - So besiegt ihr den zweiten Boss des DLCs

Die Bosse in Shadow of the Erdtree haben jetzt schon den Ruf, euch gnadenlos mit endlosen Schlagfolgen in den Staub zu schicken. Wer zu diesem Eindruck bedeutend beigetragen haben sollte, ist Rellana. Mit ihren Doppelschwertern drischt sie unerbittlich auf euch ein, während sie euch gleichzeitig mit Magie eindeckt.

Rellana ist optional

Die Mondritterin ist der zweite Boss nach dem tanzenden Löwen in Belurat. Ihr findet sie am Ende von Schloss Ensis. Ein Sieg über sie gewährt euch Zugang nach Scadu Altus, wo der zweite Teil der Hauptgeschichte beginnt.

Ihr könnt Rellana aber auch komplett umgehen. Reitet von Schloss Ensis aus nach südosten und öffnet dort eine der Windquellen. Von dort aus könnt ihr zur Festung des Tadels hochspringen und somit auch Scadu Altus betreten.

Falls ihr also Probleme mit Rellana haben solltet, dann kommt später zurück, wenn ihr stärker seid. Besorgt euch zum Beispiel erstmal alle Scadubaum-Fragmente und Verehrten Geisteraschen.

Taktik gegen Rellana

Wir empfehlen euch eine von zwei Herangehensweisen für Rellana.

Fernkampf mit Magie oder Kampfkünsten: Zwar ist Rellana recht resistent gegen Magie, aber es ist die einfachste Variante. Beschwört hierfür wirklich alles. Alle NPC’s vor der Bossarena und eure Imitatorträne. Wenn ihr den Kampf direkt nach dem Löwen angeht, dann solltet ihr zwei Charaktere beschwören können.

Ihr könnt zwei NPCs und eure Geisterasche beschwören. Das macht Rellana stärker, aber ihre KI bekommt Aussetzer.

Diese kleine Mini-Armee erhöht zwar die Lebenspunkte des Bosses massiv, aber ihre KI hält mit den vielen Kampfteilnehmern nicht mit.

Nahkampf mit und ohne Parade: Wenn ihr den Nahkampf wählt, dann würden wir euch von jeglicher Beschwörung abraten. Rellanas Angriffe werden sonst zu unvorhersehbar. Sie kann jederzeit innerhalb ihrer Schlagfolgen das Ziel ändern.

Kampftipps

Wenn ihr gut parieren könnt, dann ist es möglich, den Kampf schnell zu beenden. Ausgenommen von den Magieangriffen sind alle von Rellanas Attacken parierbar. Da gerade der erste Schlag ihrer Combos oft recht langsam ist, solltet ihr sie mit drei gezielten Paraden und Gegenangriffen aus dem Gleichgewicht bringen können. Nehmt euch nur in Acht, wenn sie wegspringt und beginnt Magie zu wirken.

Rellanas beschworene Schwerter bringen oft den Rhythmus ihrer Kombos durcheinander.

Rellanas erste Phase ist noch recht einfach, wenn ihr auf ihre Combos achtet. Sie ist immer verwundbar, wenn:

Sie mit beiden Schwertern zusticht. Sie führt einen Streich mit einem Schwert aus, schwingt es aber noch einmal kurz vorher über dem Kopf. Sie schlägt mit beiden Schwertern schnell aus der Drehung zu. Führt sie die Attacke langsam aus, dann folgt ein zweiter schneller Wirbelhieb hinterher. Dieser Schlag kommt nur in ihrer Drehkombo vor. Wenn sie zurückspringt und ihr magisches Großschwert beschwört, dann rennt auf sie zu, weicht dem ersten Schlag aus und rollt beim zweiten Schlag in sie herein. Dann habt ihr Zeit für einen weiteren Schlag.

In Rellanas zweiten Phase wird es anstrengend, da ihre Attacken durch die ganzen Effekte schlechter zu sehen sind. Aber eigentlich führt sie dieselben Angriffe aus, bis auf ein paar Ausnahmen:

Sie beginnt mit einer magischen Kombo aus der Ferne. Rennt bei den ersten beiden Schlägen zur Seite und rollt bei den letzten drei auf sie zu. Ihre Doppelmond-Attacke füllt den gesamten Raum. Ihr könnt durch sie hindurch rollen, aber auch springen. Macht das, was euch leichter fällt. Die Streichattacke mit einem Schwert zieht nun eine Schockwelle aus Feuer hinter sich her. Rollt unbedingt hinter sie.

Die restlichen Attacken lassen lassen sich leider kaum für Schaden ausnutzen. Konzentriert euch aufs Ausweichen.

Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks im Kampf gegen Rellana habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.

Haben die Tipps euch geholfen? Was war eure Taktik gegen Rellana?