Elden Ring-Fan besiegt den härtesten DLC-Boss in 20 Sekunden – und das mit einer Parfümflasche!

Shadow of the Erdtree ist so anspruchsvoll, dass Spieler*innen zu ganz besonderen Mitteln greifen. In einem Video zeigt ein Fan, wie er den schwersten Boss mit einer Parfümflasche besiegt – in nur wenigen Sekunden.