Alle 50 Scadubaum-Fragmente mit Fundort auf der Map in Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree

Gegen die Bosse des DLCs braucht ihr jeden Vorteil.

Die Erweiterung Shadow of the Erdtree ist richtig hart. Wenn ihr den ersten Boss des Elden Ring DLC erreicht, dann werdet ihr an dessen Lebensbalken ordentlich zu knabbern haben. Um es aber wesentlich leichter zu haben, könnt ihr euch durch Scadubaum-Fragmente stärken, mit denen ihr euren Schaden um einiges erhöhen könnt.

Was machen Scadubaum-Fragmente

Insgesamt könnt ihr 50 dieser wertvollen Items finden. Sie verstecken sich größtenteils in der offenen Welt, werden von Bossen fallengelassen oder liegen an wichtigen Story-Punkten, wie den Kreuzen von Miquella. Achtet auch auf schattenhafte Gestalten mit Töpfen auf ihrem Kopf. Diese tragen auch immer wertvolle Beute mit sich herum.

Habt ihr genug von ihnen gesammelt, dann könnt ihr den Segen des Scadubaums aufleveln. Mit jeder Stufe verursacht ihr ungefähr 5% mehr Schaden, was auch gerade bei späteren Bossen dringend nötig ist.

Insgesamt ist es möglich, Stufe 20 zu erreichen, sprich 100% Bonusschaden, zu verursachen.

Shadow of the Erdtree unterteilt die Welt in der Übersicht der Gnadenorte (ihr erhaltet sie, wenn ihr in der Map-Ansicht Dreieck, beziehungsweise Y drückt) in vier Gebiete: Grabfeld

Land des Turms

Scadu Altus

Wir haben uns an diese Aufteilung gehalten, auch wenn manche Gebiete stark abseits liegen und so wirken, als sollten sie eine eigenständige Region sein. So sollte es für euch aber einfacher sein, die passenden Gnadenorte zu finden.

Grabfeld

Die 14 Fragmente des Grabfeldes.

Das Grabfeld ist die erste Region, die ihr betretet. Zwar gehören auch die Küste im Süden und der Berg im Südosten dazu, die werdet ihr aber wahrscheinlich erst später im Spiel betreten.

Kirche des Trostes, östlich des Startpunktes des DLCs. Hier liegen zwei Fragmente. Topfträger, nordöstlich der versengten Ruine. Ort der Gnade "Drei-Wege-Kreuzung". Ort der Gnade “Kreuz am Haupttor". Topfträger, Friedhof südwestlich des Orts der Gande “Klippenstraße, Endstation”. Nahe des Orts der Gande “Vorderseite des Schlosses”, an einer Statue. Ort der Gnade “Kreuz am Säulengang”. Ort der Gnade “Kontrollpunkt von Schloss-Ensis”. Nordwestlich des Orts der Gande “Westliches Himmelsblaues Ufer” in die Schlucht und dann nach links. Schaut euch nach einer kleinen Höhle auf der rechten Seite um. Haltet euch nach dem Bosskampf in Charos verstecktes Grab westlich und tötet das Nilpferd in dem See. Ort der Gnade “Kreuz am himmelblauen Ufer”. Ort der Gnade “Kreuz im Riss” Wenn ihr den Klingengipfel hinaufsteigt, werden euch auf halbem Weg Steine entgegenrollen. Dort findet ihr das Fragment am Hang.

Land des Turms

Die 10 Fragmente des Land des Turms.

Zum Land des Turms gehören Belurat, die Uralten Ruinen von Rauh und Enir Ilim. Alles werdet ihr zu stark unterschiedlichen Zeiten besuchen. Belurat ist mit hoher Wahrscheinlichkeit euer erster Dungeon, während das Spiel in Enir Ilim endet.

Dieses Fragment ist gut versteckt. Lasst euch auf der großen Wendeltreppe, die zum Boss von Belurat führt, nach unten fallen. Lauft aus dem Raum raus und klettert links über die Ruinen in den Bereich dahinter. Das Fragment liegt am Kreuz. Betretet die Ruinen der Tempelstadt durch das Loch in der südlichen Mauer. Ihr seht das Fragment, wenn ihr nach oben schaut. Da hängt eine Leiche über einem Geländer. Von dem Ort der Gnade “Kleiner Viaduktturm” aus benutzt den Fahrstuhl etwas südlich und tötet das Nilpferd in dem See. Vom selben Ort der Gnade wie zuvor reitet in die Ruine im Norden. Auf der mittleren Ebene in einem Raum mit einem Klingentänzer findet ihr einen kauernden Topfträger mit dem Fragment. Ort der Gnade “Uralte Ruine von Rauh, Ost”. Vom Ort der Gnade “Uralte Ruine von Rauh, West” aus reitet in die Ruine im Norden. Nach der Treppe findet ihr im ersten Raum das Fragment an einer Statue. Neben dem ersten Blitzmagier vor dem Spiralturm von Enir Ilim gibt es an der Seite eine Treppe. Geht sie hinunter, nehmt die Geisterasche mit und klettert über die Dächer hinunter nach Belurat. Hier gibt es viele komplexe Sprünge über die Level-Architektur, aber schließlich landet ihr in einem versteckten Bereich mit einer Statue samt Fragment. Ort der Gnade “Spiralturm”. Auf dem halben Weg, wenn ihr den Spiralturm hochklettert, müsst ihr über die Dächer weiter. Nach dem Abschnitt mit den vielen Vögeln müsst ihr eine Treppe nach oben. Rechts ist ein kleiner Turm mit dem Fragment. Passt aber auf den patrouillierenden Löwenkrieger auf. Ort der Gnade “Vorraum zur Reinigungskammer”.

Scadu Altus

Alle 15 Fragmente von Scadu Altus.

Sobald ihr die Ebene erreicht habt, könnt ihr ohne viele Kämpfe eine Menge Fragmente abstauben. Nur den Abgrundwald werdet ihr etwas später besuchen und den Fluss erreicht ihr höchstwahrscheinlich erst über den Schattenbergfried.

Ort der Gnade “Kreuz an der Hochstraße”. Kirche des Kreuzzugs. Hier liegen zwei Fragmente. Liegt am Eingang des Lagers an einer Statue. Reitet schnell hin, bevor der Feuergolem direkt daneben steht. Ort der Gnade “Ruine von Moorth”. Vom Ort der Gnade aus direkt nordwestlich ist ein kleines Lager. Das Fragment liegt darin. An einer Statue am See nördlich der Ruinen von Moorth. Im südöstlichen Bereich der Ruinen von Moorth bei einem Topfträger, der nahe des Abgrunds steht. Ort der Gnade “Kreuz an der Aussicht von Scadu”. Ihr erreicht das Plateau über eine Jumppad südlich der Ruinen von Moorth. Der Stein, um es zu entsperren, ist etwas östlich. Vom Ort der Gnade “Unterlauf des Klausnerflusses” reitet zu den Gräbern etwas nordöstlich und lasst euch zur Oberseite des Wasserfalls herunterfallen. Reitet den Fluss dann nach Norden, an den Blumen-Gegnern vorbei, zu einem Sarg. Lasst euch vom Ort der Gnade “Unterlauf des Knauserflusses” die Grabsteine am Hang herunterfallen. In dem nahen See findet ihr ein Nilpferd, was das Fragment fallen lässt. Hier gibt es noch ein zweites Nilpferd, das ein weiteres Fragment fallen lässt. Ort der Gnade “Kirchenruine”. Hier gibt es zwei Fragmente. Nördlich des Ortes der Gnade “Abgrundwald” müsst ihr der Felswand nach Westen folgen und ihr findet das Fragment an einem Baum.

Schattenbergfried

Alle 11 Fragmente des Schattenburgfrieds

Die Navigation durch den Schattenbergfried ist schwierig. Er ist sehr vertikal aufgebaut. In die Gebiete im Norden kommt ihr nur über Umwege. Wie genau, erklären wir euch in einem separaten Guide, der noch in Arbeit ist.

Nach dem Kampf gegen den Boss im Eingangsbereich. Hier bekommt ihr zwei Fragmente. Ort der Gnade “Lagerhaus dritter Stock”. Statue kurz vor dem Endboss des Bergfrieds. Auf den Händen der Statue in der Kathedrale des überfluteten Kirchenbezirks. Erreicht ihr nur über die Dächer. Ort der Gnade “Hintertor” in dem Nebenraum Den Kelch erreicht ihr nach dem Bosskampf auf dem Feld. Hier liegen fünf Fragmente.

