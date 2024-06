Weltweit größter Elden Ring-Streamer killt finalen DLC-Boss nach 1070 Toden und rastet live vor der Kamera komplett aus

Der Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree hält die Gaming-Community seit dessen Release in seinem Bann. Dasselbe gilt für den Streamer Kai Cenat, der über 60 Stunden am finalen Boss gesessen ist.

Seit der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree am 21. Juni 2024 erschienen ist, sahnen die zusätzlichen Inhalte eine Traumwertung nach der anderen ab. Wie bei so ziemlich jeder Veröffentlichung eines Souls-Spiels von FromSoftware kommen erneut die Diskussionen zum Schwierigkeitsgrad der Spiele auf. Ein bestimmter Streamer wird den DLC wahrscheinlich als ziemlich schwierig empfungen haben, weil er über 60 Stunden lang am finalen Boss gesessen ist.

Streamer benötigt etwa 100 Stunden für den DLC

Konkret geht es um den berühmten Twitch-Streamer Kai Cenat. Er hat kurz nach der Veröffentlichung des DLCs einen Streaming-Marathon gestartet, der insgesamt über hundert Stunden gedauert hat. Einen Großteil der Zeit hat er dabei beim finalen Boss verbracht – wir sprechen von beinahe 70 Stunden, die er daran hängengeblieben ist. Insgesamt hat sein Streaming-Marathon etwa 100 Stunden gedauert.

Seine Reaktion, als er den Boss nach insgesamt 1070 Toden besiegt, ist köstlich. Wir wollen sie euch definitiv nicht vorenthalten, sprechen aber auch eine Warnung betreffend die Lautstärke aus, vor allem wenn ihr Kopfhörer tragt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Befreiungsschrei und der darauffolgende Fall zu Boden von Kai Cenat sind so ziemlich der Grund, wieso wir alle die Souls-Spiele so lieben, oder? Das Gefühl, eine solche Knacknuss zu endlich besiegen, ist einfach unbeschreiblich.

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Therapeutin coacht Streamer beim Endboss

Der Weg zum Ziel war nicht einfach. Das merken wir unter anderem daran, dass Kai Cenat sich eine Therapeutin in den Stream geholt hat. Auch hier sprechen wir eine Warnung zur Lautstärke des Clips aus. Die Therapeutin ist anfangs recht leise und die folgenden Ausrufe von Kai Cenat hingegen wieder sehr laut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir fassen ihre Worte kurz zusammen: Sie empfiehlt, die Herangehensweise an den Kampf zu verändern. Man soll sich nicht darüber ärgern, wenn man einen Boss nicht schafft. Stattdessen solle man sich auf den kommenden Sieg freuen und dass man damit vielleicht sogar den DLC beendet. Vor allem Souls-Veteran*innen können und sollen sich an der Selbstsicherheit bedienen, die sie nach vielen gemeisterten Spielen hoffentlich aufbauen konnten.

Man solle die Energie definitiv auf das positive Gefühl fokussieren und sich nicht im Ärger und der Frustration über die vielen Niederlagen zuvor verlieren. Wenn man all den Ärger auf den Boss fokussiere, würde dieser die Wut nur schlagartig zurückgeben, was dann in der Niederlage ausgeht. Ein super Tipp, wie wir finden. Vielleicht ist er aber nicht immer so einfach einzuhalten - vor allem wenn man zuvor 60 Stunden lang von einem Boss windelweich geprügelt wurde.

Geht ihr Souls-Spiele eher locker an oder fliegen bei euch schonmal die Controller?