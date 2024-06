Elden Ring-Erweiterung auf Metacritic: Viel besser als Shadow of the Erdtree geht's nicht

Shadow of the Erdtree staubt bei der internationalen Fachpresse Traumwertungen ab.

Jetzt sind es nur noch wenige Stunden bis zum Release von Shadow of the Erdtree, der umfangreichen Erweiterung von Elden Ring, die für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC um 0:00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erscheint.

Um die so herrliche Vorfreude vor Release noch ein wenig zu steigern, haben wir uns einmal angeschaut, was die internationale Fachpresse zum DLC sagt. Und das ist fast unisono euphorisch: Auf Metacritic ist Shadow of the Erdtree nichts weniger als das am höchsten bewertete Addon, das sogar die The Witcher 3-Erweiterung Blood & Wine (92) übertrifft.

Die Wertungen auf Metacritic und OpenCritic:

Auf Metacritic staubt die am meisten getestete PS5-Version von Shadow of the Erdtree eine Fabelwertung von 95 Punkten bei aktuell 56 Kritiken ab.

bei aktuell 56 Kritiken ab. Auf Opencritic ein ähnliches Bild: 61 Magazine werten mit durchschnittlich 94 Punkten.

Magazin Wertung IGN 100 Windows Central 100 VG 247 100 Game Informer 98 PC Gamer 95 GameStar 93 Gamepressure 90 Jeuxvideo 90 Push Square 80 Eurogamer 60 Direkt zum GamePro-Test 92

Die mit Abstand bestbewertete Erweiterung von FromSoftware: Auch im Vergleich mit den früheren sehr guten Addons zu Dark Souls 1-3 und Bloodborne setzt sich Shadow of the Erdtree klar die Krone auf, wie X-User German Strands in seinem Post auf X/Twitter zeigt:

Das lobt die Fachpresse an Shadow of the Erdtree

"Shadow of the Erdtree liefert eine der faszinierendsten Spielwelten überhaupt und setzt einem Rollenspiel-Meisterwerk damit die Krone auf", schreibt Kollegin Elena Schulz in ihrem Test für GameStar und trifft mit ihrere Aussage den Kern der internationalen Kritik: Shadow of the Erdtree bietet fantastische neue Inhalte für ein bereits fantastisches Spiel.

Lob gibt es vor allem für:

die abwechslungsreichen und wunderschönen Schauplätze

das riesige Arsenal an neuen Waffen und Fähigkeiten

das größtenteils famose Gegner- und Boss-Design

den enormen Umfang von ca. 40 Stunden

Mitchell Saltzmann urteilt in seiner Review für IGN:

"Laut FromSoftware ist Shadow of the Erdtree die einzige Erweiterung, die Elden Ring erhalten wird. Zum Glück kann man sich kaum einen besseren DLC als diesen vorstellen – vorausgesetzt, man hofft nicht, dass er etwas radikal Neues bringt."

Unser Test-Video zu Shadow of the Erdtree könnt ihr euch hier anschauen:

10:37 Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Öfter genannte Kritikpunkte an Shadow of the Erdtree

Da die Erweiterung im Vergleich zum Hauptspiel nochmal mehr Wert auf Vertikalität beim Leveldesign legt, die Karte jedoch vom Ansatz her unangetastet bleibt, fällt die Wegfindung und Orientierung im DLC-Gebiet das ein oder andere Mal unnötig schwer. Ein Kritikpunkt, den viele Tester*innen aufführen.

Hinzu kommt, dass der DLC nicht immer gut vermittelt, welche Bereiche zugänglich sind und welche wagemutigen Sprünge im Charaktertod enden. Einige Reviews bemängeln zudem Boss- und Gegnerrecycling, das wie bereits im Hauptspiel ab und an störend auffallen kann.

Der Endboss spaltet die Gemüter: Ohne auf Spoiler einzugehen sei nur gesagt, dass der finale Boss der Erweiterung noch für reichlich Diskussionen innerhalb der Community sorgen wird. Hier erwartet euch in einem DLC mit generell knackigen, aber nach Meinungen der Tester durchaus gut machbaren Bossen, die bislang größte Herausforderung in einem FromSoftware-Spiel.

Steht euer Charakter bereits im Mohgwyn Palast parat und hättet ihr mit solch fantastischen Wertungen für die Erweiterung gerechnet?