Elden Ring: Der Story-DLC wird riesig! Alles zur Map-Größe, Boss-Anzahl und mehr

Der Story-DLC wird uns einige Male in die Knie zwingen.

Erweiterungen von FromSoftware-Spielen sind für drei Dinge bekannt: Sie sind verdammt gut, verdammt knackig und vor allem auch verdammt umfangreich. Shadow of the Erdtree, der am 21. Juni erscheinende Story-DLC zu Elden Ring, könnte nach jüngsten Informationen im Zuge des dieswöchigen Gameplay-Reveals in exakt dieselbe Kerbe schlagen.

Vielmehr soll euch die Erweiterung laut Creative Director Hidetaka Miyazaki sogar den bislang "mit Abstand größten DLC" bieten, den das Studio je entwickelt hat. (via GameStar)

Ein riesiges neues Areal

In Shadow of the Erdtree erwartet uns ein komplett neues, vom Hauptspiel weitestgehend losgelöstes Gebiet: das Schattenreich des Erdenbaums. Zwar können wir jedezeit via Teleport zwischen den bereits bekannten Gebieten und dem DLC-Areal springen, stellt euch das Gebiet aber vielmehr wie ein Spiel im Spiel vor.

Limgrave als Vergleich: Laut Miyazaki soll das neue Gebiet rein von der Oberfläche dem Startgebiet Limgrave entsprechen und den gewohnten Mix aus Open World, kleineren linearen Dungeons und den riesigen Legacy Dungeons wie Schloss Sturmschleier bieten.

Allerdings, so Miyazaki, soll das Leveldesign weit dichter sein, was nichts anderes bedeutet, als richtig viel für uns zu entdecken.

Natürlich wird der DLC große freie Areale und verschlungene Dungeons haben, aber mit dem Add-on wollten wir uns selbst herausfordern, indem wir etwas kreieren, das beide Erfahrungen miteinander vermischt. Wir wollten ein dichteres Leveldesign schaffen, um eine vielfältigere Spielerfahrung zu bieten Hidetaka Miyazaki, Creative Director

Neue Bosse, Waffen und Mechaniken

Aus dem Interview erfahren wir aber noch weit mehr über den Umfang von Shadow of the Erdtree. Daunter folgende Punkte:

zehn neue Bosse

acht neue Waffengattungen

neue Progressionsmechanik

Die neue Progressionsmechanik ist dabei ausschließlich im DLC-Gebiet aktiv. Vereinfacht ausgedrückt, könnt ihr sie euch wie einen Covenant vorstellen, der aktiviert bzw. ausgerüstet einzelne Stats eures Charakters bufft – Miyazaki vergleicht sie mit der Attack Power aus Sekiro: Shadows Die Twice.

Einige der neuen Bosse könnt ihr übrigens im Reveal-Trailer sehen:

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 39,99 Euro und soll dabei eine Herausforderung bieten, wie wir sie aus dem Endgame des Hauptspiels kennen.

Habt ihr mit einem solch umfangreichen DLC gerechnet und was meint ihr, wird es nach Shadow of the Erdtree noch ein weiteres Story-Add-on geben?