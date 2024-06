Elden Ring-DLC: Alle 25 Verehrte Geisteraschen mit Fundort auf der Map von Shadow of the Erdtree

Gegen die harten Bosse von Shadow of the Erdtree solltet ihr eure Beschwörungen stärken.

In der Erweiterung Shadow of the Erdtree solltet ihr jede Hilfe annehmen, die ihr bekommen könnt, denn die Bosse sind sehr viel aggressiver, als noch im Hauptspiel von Elden Ring. Da ist es umso wichtiger, dass ihr dank Beschwörungen hin und wieder einmal Luft zum Atmen habt.

Damit eure Begleiter, wie die Imitatorträne, aber überhaupt mehr als zwei Schläge aushalten, werdet ihr auf Erkundungstour gehen müssen.

Insgesamt könnt ihr 25 dieser besonderen Items finden. Sie verstecken sich größtenteils in der offenen Welt und in den großen Storydungeons, wo ihr sie oft an Altären entdecken könnt. Achtet auch auf schattenhafte Gestalten mit Töpfen auf ihrem Kopf. Diese tragen auch immer wertvolle Beute mit sich herum.

Habt ihr genug von ihnen gesammelt, dann könnt ihr den Segen der verehrten Geisterasche aufleveln. Insgesamt ist es möglich, Stufe 10 zu erreichen. Jedes Level senkt den Schaden, den eure Beschwörungen bekommen.

Shadow of the Erdtree unterteilt die Welt in der Übersicht der Gnadenorte (ihr erhaltet sie, wenn ihr in der Map-Ansicht Dreieck, beziehungsweise Y drückt) in der entsprechenden Map-Ansicht in vier Gebiete:

Grabfeld

Land des Turms

Scadu Altus

Schattenburgfries

Wir haben uns an diese Aufteilung gehalten, auch wenn manche Gebiete stark abseits liegen und so wirken, als sollten sie eine eigenständige Region sein. So sollte es für euch aber einfacher sein, die passenden Gnadenorte zu finden. Ruft einfach das entsprechende Menü auf der Map auf.

Hier findet ihr eine Gesamt-Übersicht aller Verehrten Geisteraschen auf der interaktiven Map. Weiter unten bekommt ihr dann unsere Wegbeschreibung mit Screenshots nach Regionen geordnet:

Link zum Gamepressure-Inhalt