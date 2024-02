Elden Ring-DLC: Wer ist Messmer? Fans rätseln, ob die Shadow of the Erdtree-Hauptfigur ein alter Bekannter ist

Das ist Messmer der Pfähler – womöglich steckt hinter ihm eine bereits bekannte Figur.

Im Trailer zur Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree war ein Charakter, der Fans Rätsel auf gibt, besonders prominent vertreten. Es handelt sich scheinbar um eine neue Figur. Ihr Name: "Messmer der Pfähler" (engl. Messmer the Impaler).

Fans wittern da allerdings bereits einen Twist und glauben, es könnte sich entweder um einen bereits aus dem Hauptspiel bekannten Charakter in einer anderen Zeitlinie handeln; oder aber um einen bisher unbekannten Nachkommen. Wir fassen für euch Theorien und bisher Bekanntes zusammen.

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Das wissen wir über die DLC-Charaktere

Zwei wichtige Zwischenland-Charaktere werden entscheidend in Shadow of the Erdtree mitmischen: die Göttin Marika, deren Nachkommen wir im Hauptspiel vermöbeln. Und Fürst Miquella, der zu dieser Zeit in einem Kokon vor sich hin dämmert, gefangen von Mohg, dem Fürsten des Blutes.

Folglich gingen viele zunächst davon aus, dass es sich bei dem im Trailer so prominenten Charakter mit feinen Gesichtszügen und rotem Haar um Miquella handelt (den wir im Hauptspiel nie zu Gesicht bekamen) – nur eben in einer anderen Zeitlinie oder einem Traum. Immerhin sollen wir den DLC auch bei seinem Kokon betreten können.

Hier geht's zur exklusiven Preview von GameStar-Kollegin Petra:

Erste Infos bestätigen aber, dass diese Figur Messmer den Pfähler ist. Der unbekannte Name beweist aber nicht zwangsläufig, dass es sich um einen komplett neuen Akteur handelt. Denn dass Charaktere ihr Erscheinungsbild und ihren Namen ändern, ist bei FromSoftware nicht ungewöhnlich.

Shadow of the Erdtree spielt eben auch nicht wie das Hauptspiel im Zwischenland, sondern im Land of Shadows. Das könnte entweder eine alternative Traum-Version der Welt sein oder aber ihre Vergangenheit oder Zukunft, was ebenfalls typisch FromSoftware wäre.

Fans haben mehrere Theorien, wer Messmer sein könnte

Darum überschlägt sich die Community mit Theorien, was es mit dem mysteriösen Messmer auf sich hat. Die Frage kommt in Reddit-Posts auf, wie beispielsweise unter "Die Schmetterlings-Theorie lag richtig, es gibt einen dritten" oder "Liebt noch jemand wirklich das Design von Messmer dem Pfähler?". Auch in YouTube-Videos, unter anderem von Fextralife werden unterschiedliche Ideen genannt.

Das sind einige beliebte Spekulationen:

Miquella wird in einer alternativen Realität zu Messmer

wird in einer alternativen Realität zu Messmer Messmer ist Bossgegner Rykard in der Vergangenheit , bevor dieser zu einer Schlange wurde

, bevor dieser zu einer Schlange wurde Messmer ist der bisher unbekannte dritte Bruder von Bossgegnerin Malenia und Fürst Miquella (Schmetterlingstheorie)

(Schmetterlingstheorie) Messmer ist ein Sohn von Bossgegner Radahn

Messmer ist ein früherer Gemahl/Weggefährte von Göttin Marika

FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki sagt in einem Interview über die Figur (via IGN):

"Messmer [steht] auf Augenhöhe mit diesen anderen Halbgöttern und Kindern von Marika [...], die auf diesen Thronen saßen und die Räume des Erdenbaums innehatten."

Das lässt natürlich einiges offen. Die Theorie, dass Malenia und Miquella noch ein "Geschwisterchen" haben, steht schon lange im Raum. Sie basiert darauf, dass es im Spiel drei unterschiedliche Arten von Schmetterlingen gibt, von denen womöglich je einer für Malenia, einer für Miquella steht. Fehlte also die Person, für die die letzte Schmetterlingsart steht.

Gleichzeitig gibt es aber auch Merkmale, die Messmer mit anderen Charakeren in Verbindung bringen könnten. Da wäre zum Beispiel Bossgegner Rykard. Dass Schlangenfreund Messmer irgendwann komplett zur Monsterschlange Rykard wird, wäre durchaus denkbar.

Na, habt ihr euch schon einen Tee gemacht und über Messmer nachgedacht? Welche Theorie erscheint euch plausibel?