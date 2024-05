Elden Ring-Fan berechnet, mit welchem Build es im möglich sein sollte, alle coolen DLC-Waffen zu benutzen

Im DLC gibt es neue Waffentypen und Waffentalente.

Die Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu Elden Ring bringt eine ganze Menge neue Inhalte mit und besonders spannend sind unter anderem die acht komplett neuen Waffenklassen. Da dürfte die Qual der Wahl groß sein und Spieler*innen fragen sich jetzt, wie sie sich am besten darauf vorbereiten, die volle Bandbreite nutzen zu können.

Ein Fan hat da einen Vorschlag für den perfekten Build und stützt seine These mit Zahlenbeispielen.

Elden Ring-Fan will 'alles' im DLC nutzen können

Auf X (ehemals Twitter) erklärt ein User: "Ich will fähig sein, alle coolen Sachen im DLC zu benutzen." Damit meint der Fan sicherlich die neuen Waffen. Dazu zeigt er sein Level 248-Build mit je 40 Punkten in Kraft, Geist und Kondition, je 50 in Stärke, Geschick, Glaube und Arkan. Nur die Intelligenz bleibt bei seinem Charakter mit einer 7 auf der Strecke.

Hier haben wir übrigens für euch zusammengefasst, welche neuen Waffen bereits im Trailer zu sehen waren:

Anderer Fan hat einen durchdachteren Vorschlag

X-User dangitjm nimmt das zum Anlass, eine bessere Strategie für einen echten Alleskönner-Build zu erklären, der alle Optionen für die Erweiterung offenhält. Dazu postet der Fan einen ganzen Thread mit Zahlenbeispielen und nennt das "Stat Bildung".

Dabei definiert dangitjm, was "alles benutzen" eigentlich in diesem Fall bedeutet, nämlich die minimalen Stat-Anforderungen für alle Waffen, aber auch Zauber zu erfüllen. Sein Hauptspiel-Build, mit dem das möglich wäre, sieht folgendermaßen aus:

Stärke: 60

60 Geschick: 48

48 Intelligenz: 70

70 Glaube: 50

50 Arkan: 27

Außenvor sind hierbei Kraft, Geist und Kondition. Diese stehen gerade mal bei 15, 10 und 11. Insgesamt ergibt das ein Charakterlevel von 212. Allerdings betont der Fan auch die Wichtigkeit von gerade den vernachlässigten Stats, vor allem Kraft. Bei Neulingen ist es ein gängiger Fehler, zu wenig in die Lebenspunkte zu investieren.

In seinem ersten Post erklärt der User hierzu:

Der Lebenspunkte-Sprung von 40 zu 60 Kraft [der Softcap] ergibt zusätzliche "450 LP", wodurch sich das Leben dieses Builds von 1450 auf 1900 verändert (eine Steigerung von über 30%).

Wird Kraft auf 60 erhöht, Geist auf 35 und Kondition auf 30, ergibt sich ein Charakterlevel von stolzen 301.

Vergesst nicht, dass es Respec gibt!

Der User weist aber auch auf eine weitere wichtige Mechanik hin: Respec. Habt ihr Rennala in der Akademie von Raya Lucaria besiegt, könnt ihr sie jederzeit in ihrer Bosskampf-Arena aufsuchen und eure Punkte neu verteilen.

Nötig ist dazu ein Item, nämlich die Larventräne. In unserem Guide verraten wir euch drei Fundorte früh im Spiel und erklären das Feature noch mal im Detail:

Daher raten wir euch: Schiebt erst mal keine Panik, dass ihr womöglich im DLC eine coole Waffe entdeckt, die ihr unbedingt nutzen wollt, die aber nicht zu eurem aktuellen Build passt. Natürlich ist ein Alleskönner-Build wie der oben genannte trotzdem praktisch, weil ihr damit zunächst mal die Möglichkeit habt, die neuen Waffen auch auzuprobieren. Das geht nicht auf sinnvolle Weise, solange ihr die Anforderungen nicht erfüllt.

Braucht ihr außerdem noch weitere Build-Vorschläge, mit denen ihr die Erweiterung leicht erreichen könnt, findet ihr diese in unserem Vorbereitungs-Guide:

Folglich könnt ihr natürlich erst mal zum Testen auf ein Multi-Build setzen und dann, wenn ihr eure Lieblingswaffe gefunden habt, noch mal umverteilen. Nur die Minimal-Stats zu haben, um etwas nutzen zu können, ist immerhin auch nicht optimal. Allerdings müsst ihr auch wissen, ob es euch das Wert ist, so hoch zu leveln.

Wollt ihr auf einen Alleskönner-Build setzen oder bleibt ihr erst mal bei euere Ausrichtung? Welche ist das?