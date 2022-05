Respec in Elden Ring: Umskillen und Attribute neu zuweisen - So geht's

Habt ihr euch in Elden Ring völlig verskillt und wollt euren Build komplett neu aufbauen? Oder wollt ihr einfach mal eure Attribute neu zuweisen, um einen anderen Kampfstil auszuprobieren, beziehungsweise gegen einen fiesen Boss zu nutzen? Kein Problem: Das geht. Allerdings müsst ihr dafür einen bestimmten Boss besiegen und Verbrauchs-Items nutzen.

Spoiler-Warnung: Dieser Guide enthält Spoiler zu einem Boss in Elden Ring.

Wann und wo ist der Respec möglich?

Darum geht es: Schlechte Nachricht für alle, die gerne für Rennala umskillen möchten: Sie ist die Endgegnerin, die ihr zunächst besiegen müsst, um eure Attribute neu verteilen zu können.

Rennala ist die Vorsitzende der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia und ihr könnt sie gut als zweiten großen Boss nach Godrick herausfordern. Beim Sieg erhaltet ihr unter anderem die Große Rune der Ungeborenen, deren Effekt sich folgendermaßen liest:

Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt.

Hier könnt ihr umskillen: Im Gegensatz zu anderen besiegten Bossen, verschwindet Rennala nicht einfach. Nach eurem Sieg sitzt sie im Bossraum, der Großen Bibliothek in der Akademie und ihr könnt sie ansprechen, um die Option "Wiedergeburt" zu wählen (die Option "Anpassung" erlaubt euch, Name und Aussehen zu ändern).

Weitere Guides zu Elden Ring:

Dieses Item benötigt ihr

Für jede Wiedergeburt braucht ihr eine Larventräne. Dabei handelt es sich um einen Schlüsselgegenstand, den ihr an verschiedenen Stellen in der Spielwelt finden könnt oder der von Gegnern gedroppt wird. Hier sind einige Beispiele für Fundorte relativ früh im Spiel:

Limgrave: Auf einer Klippe östlich der Gnade Südseite des Agheel-Sees sind ein paar Adlige. Einer davon droppt eine Larventräne. Aber Vorsicht: Es handelt sich um einen großen Bären in Verkleidung. Sobald ihr ihn angreift, nimmt er seine wahre gefährliche Gestalt an.

Auf einer Klippe östlich der Gnade sind ein paar Adlige. Einer davon droppt eine Larventräne. Aber Vorsicht: Es handelt sich um einen großen Bären in Verkleidung. Sobald ihr ihn angreift, nimmt er seine wahre gefährliche Gestalt an. Liurnia: Auf dem Friedhof des Dorfs der Albinaurics könnt ihr die Larventräne einfach einsammeln.

Auf dem Friedhof des könnt ihr die Larventräne einfach einsammeln. Liurnia: Zwischen der Krabbenkocherhütte und der Rosenkirche befindet sich ein Pavillon. Westlich davon trefft ihr auf einen der Riesenhummer (nicht verwechseln mit den Hummern direkt beim Pavillon). Erneut gilt es, vorsichtig zu sein: Dieser wird statt zu sterben zum Verpflanzten Spross. Die Larventräne droppt er beim Tod. Stellt euch also auf einen harten Kampf ein.

In unserem neuen Video besprechen wir, was Elden Ring von Dark Souls abhebt:

Ihr habt vor, in einem Spieldurchlauf viele verschiedene Builds auszuprobieren? Keine Sorge. Das sind bei Weitem nicht die einzigen Larventränen. Weitere Exemplare findet ihr in so ziemlich jeder Region des Spiels. Erkundet ihr das Zwischenland gut, so habt ihr bestimmt bald einen Vorrat.

Wollt ihr verschiedene Spielstile testen oder habt ihr auf Anhieb den richtigen für euch gefunden?