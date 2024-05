Elden Ring: Jetzt noch perfekt auf den DLC vorbereiten - Mit diesen 4 Tipps seid ihr pünktlich startklar

Um den DLC zu starten und dort auch zurecht zu kommen, solltet ihr die verbleibende Zeit nutzen.

Die große Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree bringt euch am 21. Juni nicht nur jede Menge neue Inhalte, sondern will euch auch vor knallharte Herausforderungen stellen. Das fängt schon bei der Vorbereitung an. In diesem Artikel verraten wir euch nicht nur, bis wohin ihr spielen müsst, sondern auch, was ihr tun solltet, um für alle Eventualitäten gut gerüstet zu sein.

1. Voraussetzungen: So weit müsst ihr sein, um den DLC starten zu können

Das DLC-Gebiet betretet ihr direkt über die Spielwelt von Elden Ring. Dafür müsst ihr zwei wichtige Bosse besiegen: Radahn und Mohg. Ersteren findet ihr in Caelid. Falls ihr ein paar Tipps braucht, um ihn zu bezwingen, schaut mal in unseren Radahn-Bosskampf-Guide rein.

Mohg versteckt sich in einem geheimen Gebiet, dem Mohgwyn Palast. In seiner Bosskampfarena startet ihr das Add-on, genauer gesagt, indem ihr die verweste Hand von Fürst Miquella ergreift, der dort in einem Kokon ruht. Darum ist es so gut wie sicher, dass Mohg zunächst aus dem Weg geräumt werden muss. Auch dafür haben wir einige Tipps zusammengetragen:

2. Die besten Builds

Im DLC-Gebiet erwarten euch laut FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki ordentliche Boss-Brocken. Um sie bezwingen zu können, empfehlen wir euch, auf einen starken Build zu setzen. Natürlich solltet ihr aber auch darauf achten, eine Spielweise zu wählen, die euch schlicht und einfach Spaß macht und liegt.

Daher ist es umso besser, dass es jede Menge Auswahl gibt. Gerade um erst mal bis zum DLC-Gebiet zu kommen und "Türsteher" Mohg zu besiegen, bietet sich ein Bleed-Build an. Ist das nichts für euch, stellt Kollege Stephan auch noch andere Alternativen detailliert vor:

War hier noch nichts dabei, dann findet ihr bei YouTuber Your Average Gamer noch weitere Vorschläge:

Euer Build taug nicht? Vergesst nicht, dass es Respec gibt

Falls ihr mit eurem aktuellen Build nicht zufrieden seid und lieber wechseln würdet, ist das kein Problem. Sobald ihr Bossgegnerin Rennala in der Akademie von Raya Lucaria besiegt habt, könnt ihr bei ihr jederzeit umskillen. Allerdings ist dafür ein Item nötig, nämlich die Larventräne.

In diesem Artikel erklären wir das Ganze noch mal detailliert und weisen euch den Weg zu drei Larventränen-Fundorten, die ihr früh im Spiel erreichen könnt:

Goldene Saaten sammeln

Feinde werden euch immer wieder malträtieren, sowohl im DLC und auch schon auf dem Weg dorthin. Darum ist Heilung absolut unverzichtbar. Grund genug, euch so schnell wie möglich die Goldenen Saaten zu schnappen, mit denen ihr eure Trank-Aufladungen erhöht.

30 Saaten sind nötig, um auf das Maximum von 14 zu kommen. Im Spiel gibt es aber noch eine größere Anzahl und ihr könnt die meisten relativ leicht gleich am Anfang erreichen. Kollege Stephan weist euch den Weg zu 32 Fundorten:

4. Schmiedesteine und Klangperlen sammeln

Neben einem hohen Charakterlevel braucht ihr natürlich auch die passend aufgewertete Waffe. Dafür braucht ihr Schmiedesteine (und Dunkelschmiedesteine) von unterschiedlicher Qualität.

In unserer Liste findet ihr alle Fundorte für Schmiedesteine 1 und 2. Ihr habt alternativ außerdem auch die Möglichkeit beim Zwillingshändler (Zwillingsjungferhüllen) bei der Tafel der Gnade Schmiedesteine zu kaufen, falls ihr ihnen die entsprechenden Klangperlen bringt. Die Fundorte der Klangperlen verraten wir euch hier:

Welche Upgrade-Materialien ihr braucht, hängt auch vom Typ und Level eurer Waffe ab.

Denkt auch an die neuen Waffen

Habt ihr bereits eine voll aufgewertete Waffe, mit der ihr zufrieden seid? Schmiedesteine, beziehungsweise Klangperlen zu sammeln, könnte sich trotzdem lohnen. Schließlich kommt Shadow of the Erdtree nicht nur mit neuen Waffen, sondern sogar mit gleich acht spannenden neuen Waffen-Typen.

Alles Wissenswerte zum DLC:

11:38 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird FromSoftwares bisher größter DLC

Es könnte also gut sein, ihr verliebt euch völlig in einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Wir können zwar noch nicht mit völliger Sicherheit sagen, dass diese nicht neue Aufwertungs-Items benötigen, aber falls ihr die Zeit habt, empfehlen wir euch trotzdem, euch schon mal vorsorglich mit Schmiedesteinen auszustatten.

Seid ihr schon gut vorbereitet oder wollt ihr noch was nachholen? Welche Tipps habt ihr noch für die Community?