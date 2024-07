'Omg, du hast mein Problem gelöst': Elden Ring-Fan entdeckt nach 1100 Stunden, wie er seinen Namen nachträglich ändern kann - und so geht's

Spielerinnen und Spieler teilen Dinge, die sie lange übersehen haben.

Gerade die simpelsten Kleinigkeiten gehen in der Fülle an Mechaniken und Möglichkeiten in einem Spiele-Monster wie Elden Ring schnell mal unter. So hat fast jeder Elden Ring-Fan irgendeine Sache, die er oder sie erst viel zu spät entdeckt hat.

Spieler*innen teilen ihre größten Versäumnisse unter einem Reddit-Post. Unter anderem geht es dabei um eine ganz einfache Funktion: den Namen des Charakters ändern.

Namen ändern und die Laterne: Elden Ring-Funktionen, die leicht zu übersehen sind

Das Wichtigste in Kürze Elden Ring-Fans teilen die Dinge, die sie viele Stunden lang übersehen haben, in einem Reddit-Post

Eine Person hat 1100 Stunden nicht bemerkt, dass sich neben dem Aussehen auch der Charaktername an Fias Spiegel im Hub ändern lässt

Einen anderen Fan freut das, weil er die generischen Namen seiner Charaktere gerne noch mal ändern will

Wir listen die späten Erkenntnisse weiterer Spieler*innen auf, wie den Nutzen vom Springen über Attacken oder Buffs oder den Einsatz von Regenbogensteinen, um tödliche Höhen zu erkennen

Reddit-User Merock22 hat die Aufforderungen, diese Versäumnisse zu teilen, gepostet. User MumpsTheMusical antwortet darauf:

Nach 1100 Stunden hat mir jemand gezeigt, dass man seinen Namen in Fias Raum mit dem Spiegel ändern kann. Ich wusste von der Charakteranpassungsmöglichkeit, aber habe nie das ganze Namensding bemerkt. Schätze, ich habe den Spiegel nicht oft genug benutzt.

Über diesen Hinweis freut sich auch User Athenas_Return. Die Person hat nämlich das Problem, dass sie Charakteren auf sieben Spielständen immer nur generische Namen gegeben hat und lediglich zwei Helden mit den wundervollen Namen "Bonk" und "Arcane" durch die Zwischenlande ziehen. Jetzt sollen auch die anderen solche wunderschönen Namen bekommen.

So geht die Namensänderung genau: Der gemeinte Raum befindet sich im Hub-Areal im Hauptspiel, der Tafelrundfeste. In dem Zimmer, in dem der NPC Fia auf dem Bett sitzt und Umarmungen anbietet, steht ein Spiegel, mit dem ihr interagieren könnt, um Namen und Aussehen im Nachhinein zu ändern. Umskillen geht hier aber nicht. Um Charakterwerte neu zu verteilen, müsst ihr Renalla aufsuchen, nachdem ihr sie besiegt habt:

Bei Merock22 selbst war es dagegen die praktische Laterne für den Gürtel. Wird diese genutzt, sind beide Hände für Waffen oder Schilde frei, im Gegensatz zur Fackel, die in einer Hand getragen werden muss. Um das zu bemerken, hat die Person auch ganze 400 Stunden gebraucht.

In unserem Video geht's ebenfalls um Dinge, die leicht zu übersehen sind, nämlich unsere liebsten Geheimnisse aus dem DLC:

9:47 Boah! Diese 6 Geheimnisse des Elden Ring DLCs bringen uns zum Staunen!

Diese weiteren Erkenntnisse teilen andere Spieler*innen

In den Kommentaren stecken natürlich noch haufenweise weitere Elemente, die User übersehen haben. Das sind nur einige weitere Antworten:

Springen, um Attacken zu vermeiden

Töpfe werden nicht zerstört, wenn sie geworfen werden

Regenbogensteine: Wenn sie aus der Höhe geworfen werden, werden sie zerbrechen, wenn du vom Fallschaden stirbst

Ich habe grundsätzlich keinerlei Buffs bis zu meinem dritten Run benutzt. Habe nie bemerkt, wie wirkungsvoll ein paar Prozent Schadensminderung beispielsweise sind.

Paradekonter

Ich glaube, es hat 40 oder 50 Stunden gebraucht, ich war etwa in Farum Azula, als ich gemerkt habe, dass die Flasche der Wundersamen Heilung ein wiederverwendbares Item ist. Ich habe sie die ganze Zeit für den richtigen Moment aufgespart.

Man kann auf Jump Pads runterspringen und sie federn den Fall ab. So viel verschwendete Zeit beim Drumherumgehen. Lol

Mit dem DLC Shadow of the Erdtree sind natürlich noch mehr Mechaniken dazugekommen, wie beispielsweise die Scadubaum-Fragmente, die unseren Charakter stärker machen. Außerdem haben viele Spieler*innen nach langer Pause wieder losgelegt und in der Zwischenzeit einiges vergessen.

Jetzt wollen wir aber von euch wissen: Was habt ihr denn lange Zeit übersehen und wann habt ihr euer Versäumnis bemerkt, beziehungsweise, wie hat sich euer Spielstil oder eure Erfahrung mit dem neuen Wissen verändert?