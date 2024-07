Elden Ring-Fan entdeckt nach 1267 Stunden eine praktische Funktion bei Wurftöpfen und andere Community-Mitglieder stimmen zu: 'Game Changer. Danke!'

Elden Ring hat eine so große Fülle an Mechaniken, dass es leicht ist, mal was zu übersehen. So ging es einem Fan mit einer Mechanik, die für Cosumables richtig nützlich ist.