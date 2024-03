Elden Ring-Schlingel trickst Gegner als Fass aus und die staunen nicht schlecht, bevor sie in den Abgrund stürzen

Im Elden Ring-PvP sorgt ein Fan für beste Unterhaltung (Fanart von Kollegin Myki Trieu).

Wer Souls-Spiele von FromSoftware gezockt hat, verbindet den Charakter Patches vor allem damit, von ihm veräppelt und hinterhältig in die Tiefe getreten zu werden. Ein Elden Ring-Fan hat nicht nur seinen Spielercharakter dem berüchtigten Fiesling nachempfunden, sondern beweist mit ihm auch, dass er sogar seine Tricks draufhat. Das Video, das die Person auf Reddit geteilt hat, ist beste Comedy.

Elden Ring-Fan nutzt fiesen Trick und lacht sich ins Fäustchen

Das Wichtigste in Kürze Elden Ring-Fan zelebriert Hommage an den hinterhältigen Charakter Patches

Fan tarnt sich als Fass und trickst Gegner aus

Nutzt Item Mimic's Veil zur Verwandlung

Schubst Gegner in den Abgrund und überlistet andere Spieler*innen

Eine lustige Szene, die typisch für die Spiele von FromSoftware ist

User Esbidee zelebriert auf Reddit seine Patches-Hommage. In einem Video zeigt er die Aktion, auf die der altbekannte Schurke sicher stolz wäre. Die Szene zeigt einen PvP-Moment in einem Dungeon, bei dem sich der Fan als Fass tarnt.

Hier könnt ihr euch das Ganze selbst anschauen:

Es ist hier am Anfang des Videos nicht ersichtlich, aber möglich wird die Verwandlung durch den Mimic's Veil, ein Item, das es Spieler*innen erlaubt, das Aussehen eines beliebigen Gegenstands in der Nähe anzunehmen.

So getarnt, läuft die gegnerische Gruppe einfach vorbei, ohne von ihm Notiz zu nehmen. Kaum befindet sich Esbidee hinter ihnen, schubst er den letzten Feind direkt in den Abgrund, während die anderen beiden schon vorausgehen und nichts bemerken.

Bei seinem Attentat nimmt Esbidee wieder seine normale, menschliche Form an. Die beiden Gegner merken aber trotzdem nichts, als sie zurückkommen, obwohl die neue Verwandlung (dieses Mal in eine Feuerstelle) wirklich auf den letzten Drücker erfolgt.

Es wirkt allerdings so, als würden sich die beiden Spieler*innen wundern, an was die verbündete Person gerade gestorben ist. Passend dazu schreibt Esbidee im Post:

Hey Leute, habt ihr was gehört? Muss der Wind gewesen sein ...

Aufgrund der Ahnungslosigkeit müssen dann auch die anderen beiden daran glauben. Ihnen ergeht es nicht anders als der ersten Person.

Patches ist typisch FromSoftware

Patches, das Vorbild des Fans, will uns schon seit Demon's Souls aus dem Jahr 2009 immer wieder aufs neue hinters Licht führen. Er taucht in unterschiedlichen Souls-Spielen auf und verspricht uns meist Schätze, nur um ins eine Falle zu locken.

Auch in Elden Ring ist er nicht weniger hinterhältig und lauert uns mit einer kompletten Questline auf. Der Verwandlungstrick ist ebenfalls nicht neu. In der Dark Souls-Reihe konnten wir uns bereits mit dem Zauber Chameleon in Gegenstände verwandeln.

Trotzdem kennen Neulinge den Trick natürlich nicht unbedingt und müssen wie in dem Fall manchmal auf die harte Tour lernen, wie er funktioniert. Wobei den Spieler*inenn womöglich immer noch nicht klar ist, was sie da erwischt hat. Feinde übersehen euch mit Mimic Veil übrigens auch, wenn ihr Glück habt. Allerding nur, solange ihr euch nicht bewegt.

Wie gefällt euch das Video? Was war eure lustigste PvP-Szene in Elden Ring bisher?