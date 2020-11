Elden Ring-Fans rasten aus wegen Mini-Lebenszeichen

Elden Ring heißt das nächste Spiel der Bloodborne-, Sekiro- und Dark Souls-Entwickler*innen From Software. Es soll in Kooperation mit dem Game of Thrones-Autoren George R.R. Martin entstehen und hat bisher nur einen einzigen, recht nichtssagenden Trailer. Die angehenden Fans warten seit dessen Veröffentlichung sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu dem Spiel, aber From Software lässt uns zappeln. Kein Wunder also, dass selbst der kleinste Mini-Teaser in Form eines bereits bekannten Bildes bei vielen Fans für regelrechte Schnappatmung sorgt.

Elden Ring lebt und kommt irgendwann, aber das war es auch schon

Kleines Lebenszeichen: Im Rahmen eines Updates zu Sekiro hat From Software einen Tweet abgesetzt. Weil einfach immer unter jedem Beitrag der Macher Menschen nach Elden Ring fragen, wurde hier direkt ein kleines Statement dazu gepackt.

From Software sagt Danke: Darin heißt es, dass sich die Entwickler*innen hinter Sekiro und Elden Ring sehr über den Enthusiasmus der Leute freuen, die Elden Ring ihre Unterstützung schenken. Das Studio hoffe, die Menschen freuen sich darauf. Oder, genau gesagt:

"Wir freuen uns auch sehr über all den Enthusiasmus und den Support, der für Elden Ring gezeigt wird, unser nächstes Dark Fantasy-Action-RPG. Wir hoffen, ihr freut euch darauf."

Dazu gibt es ein altbekanntes Bild aus dem Trailer:

Link zum Twitter-Inhalt

Fans reagieren vor allem witzig auf das Mini-Lebenszeichen

Elden Ring wird so heiß erwartet, dass selbst der kleinste PR-Happen, der keinerlei neue Infos enthält, höchst willkommen erscheint. Dementsprechend reagieren die zukünftigen Fans:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Selbstverständlich werden auch richtige GIF-Klassiker ausgepackt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Auch diese Meme-Klassiker dürfen hier natürlich nicht fehlen. Es passt auch einfach zu gut:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Die Freude ist fast grenzenlos, obwohl es eigentlich nichts zu sehen gibt:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Es gibt aber natürlich auch haufenweise Reaktionen, die so langsam aber sicher wirklich mehr wollen:

Link zum Twitter-Inhalt

Möglicherweise gibt es Neuigkeiten zu Elden Ring bei den Game Awards

Bisher nur Spekulation: Bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt, weswegen viele Menschen, die sich auf Elden Ring freuen, auf die Game Awards hoffen. Im Idealfall erscheint dann ein neuer Trailer samt Gameplay und umfangreicheren Informationen, aber bisher ist das leider nur Spekulation.

Wann wäre das? The Game Awards 2020 finden dieses Jahr am 11. Dezember statt. Dass dort ein neuer Elden Ring-Trailer kommt, wäre zumindest gut denkbar.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Vorfreude bleibt wohl auch erstmal schier grenzenlos, offenbar egal, wie lang es noch dauert.

Link zum Twitter-Inhalt

Was sagt ihr zu dem Mini-Lebenszeichen in Form dieses Tweets und welche Reaktionen findet ihr am besten?