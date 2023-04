Elden Ring sieht in der First-Person klasse aus, aber spielen will ich das auf keinen Fall

Zur First Person-Mod gibt es bereits Bilder und Videos (Bildquelle: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/3266).

Eines gestehen sogar viele Soulslike-Muffel Elden Ring-Studio FromSoftware zu: Die Artdesigns sind einfach großartig. Das Zwischenland mal aus einer anderen Perspektive zu erkunden, hat schon allein aus diesem Grund für mich seinen Reiz. Trotzdem möchte ich Ego-Elden Ring nicht zocken, so cool es auch aussieht. Ich verrate euch, warum.

Toll zum Erkunden, bei den Kämpfen nicht meine erste Wahl

Dass die Modding-Community dafür sorgt, dass wir Souls-Spiele auch mit First-Person-Ansicht erleben können, hat bereits Tradition. Auch zu anderen Spielen von FromSoftware sind entsprechende Mods erschienen.

Für Elden Ring wurde kürzlich eine solche Mod in einem Trailer vorgestellt - und sie macht richtig was her. Sie lässt nämlich nicht nur unseren Charakter verschwinden und bringt uns näher ans Geschehen. Die Umsetzung sorgt auch dafür, dass wir ganz realistisch die Hände unserer Spielfigur (samt unterschiedlicher Handschuhe) sehen, die Waffen wie Speere und Bögen halten oder Truhen öffnen.

Wir sehen sogar die Beine in der Luft baumeln, wenn ein Boss unseren Charakter hochhebt oder ihn mit Magie zurückwirft. Oder Hals und Kopf unseres Spektralrosses, wenn wir sozusagen zu Ego-Ridern werden.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Das sind die Vor- und Nachteile: Zum einen finde ich die Idee, durch die Egoperspektive mitten ins Geschehen geworfen zu werden, richtig gut.

Stehe ich den cool designten ekligen Gegnern direkt gegenüber, kommt der Fantasy-Horror-Faktor einfach noch besser zur Geltung und ich kann neue Details entdecken.

Für mich reicht es aber, mir das anzuschauen. Wenn es ums Spielen geht, sage ich "nein, danke". Nicht ohne Grund bieten Souls-Spiele grundsätzlich fast immer eine Third-Person-Ansicht.

Zwar bin ich dann mehr auf Distanz, aber genau diese verschafft mir die Übersicht, die ich brauche, um präzise auf Attacken zu reagieren. Schließlich sind die Kämpfe gerade mit Melee-Waffen fordernd.

Aber nichtsdestotrotz freue ich mich über die neue Mod, denn ich werde mich in Streams mit ins Ego-Zwischenland nehmen lassen. Ich bin schon gespannt, welche spannenden Entdeckungen ich durch die alternative Ansicht machen werde. Falls ihr aber eine neue Herausforderung sucht und in diese "Hautnah-Perspektive" eintauchen wollt, kann ich euch nur empfehlen, die Mod mal auszuprobieren.

Was sagt ihr zu Elden Ring mit First-Person-Ansicht: Habt ihr Lust, das Spiel so zu zocken? Schaut ihr es euch lieber an oder gefällt sie euch vielleicht gar nicht?