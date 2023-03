Elden Ring Update 1.09 – Diesen Fehler sollte FromSoftware bis zum DLC behoben haben

Spielende, die auf Magie Builds setzen, sind unglücklich mit dem neuen Patch.

Kürzlich ist ein neuer Patch zu Elden Ring erschienen, der eine große Neuerung mitbringt: Raytracing für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Daneben wurden auch Balancing-Anpassungen vorgenommen. Spielende haben jetzt allerdings Änderungen entdeckt, die in den Patch Notes nicht aufgeführt sind und mit denen sie ganz und gar nicht einverstanden sind.

Fans ärgern sich über eine Veränderung

Reddit-User Flint_Vorselon demonstriert den Unterschied in einem Clip und schreibt dazu:

Großer Bug in Patch 1.09 beeinflusst Zauber/Anrufungs-Schaden. Das muss dringend gefixt werden.

Im Video erklärt der User, dass Zauber und Anrufungen seit dem neuesten Patch keine Boni mehr von Buffs bekämen. Das zeigt der Fan anhand des Zaubers Flammenschlinge in Version 1.08 und 1.09. In der älteren Version verursacht der Zauber ohne Buff 308 Schadenspunkte an einem Feind. Kombiniert mit Shabriris Geheul werden daraus ganze 385 Punkte.

Dem stellt der Reddit-User einen Vergleich mit Version 1.09 gegenüber, bei dem Shabriris Geheul keinen Bonus bringt. Der Schadenswert bleibt bei 308 Punkten. Denselben Effekt demonstriert der Fan auch noch mal mit einem anderen Buff, Goldener Schwur und einem anderen Zauber.

In den Patch Notes ist diese Änderung nicht gelistet, weshalb Fans auf Reddit davon ausgehen, dass es sich um einen Fehler handelt. Viele Spielende sind zwar inzwischen mit dem Hauptspiel durch, allerdings wurde Ende Februar ein erster Story-DLC angekündigt.

Viel ist über diesen noch nicht bekannt, für gewöhnlich bieten die Erweiterungen von FromSoftware jedoch Endgame-Content und sind als zusätzliche Herausforderung für bereits hochgelevelte Charaktere gedacht.

In den Kommentaren des Reddit-Beitrags stimmen viele Fans zu, eine spürbare Veränderung bemerkt zu haben. Zudem wird diskutiert, ob es sich um einen ungewollten Nebeneffekt anderer Anpassungen handelt. Einige User witzeln auch darüber, dass es nun Zeit ist, auf Nahkampf umzusteigen.

Allerdings ist es gut möglich, dass FromSoftware bald einen Fix hinterherschiebt, falls die Änderung tatsächlich unbeabsichtigt war.

Habt ihr bei euren Magie-Builds Veränderungen seit dem letzten Patch wahrgenommen und hofft ihr auch auf einen schnellen Fix?