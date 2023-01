Seid ihr echte Elden Ring-Pros? In diesem GeoGuessr-Spiel müsst ihr Orte im Zwischenland raten

Ihr kennt euch im Zwischenland von Elden Ring richtig gut aus, habt jeden Winkel abgesucht und jede Höhle erkundet? Dann gibt es jetzt das perfekte Spiel, um dieses Mal nicht eure Kampfkunst, sondern eure Ortskenntnis unter Beweis zu stellen. Ein Fan hat nämlich ein Spiel nach dem Vorbild des beliebten Google Street View-Ratespiels GeoGuessr gebaut, mit dem ihr euch testen könnt.

Das ist das Orts-Ratespiel in der Elden Ring-Welt

Das Spiel könnt ihr unter lostgamer.io/eldenring ausprobieren. Es bietet euch einen Einzelspieler-, einen Mehrspieler-Modus und 6 Maps mit sage und schreibe über 8000 einzelnen Orten, die ihr euch anschauen und richtig zuordnen könnt. Zur Auswahl stehen bei den Karten die ganze Spiel-Map, aber auch einzelne Gebiete wie Limgrave oder Caelid.

Auf Reddit erklärt der Elden Ring-Fan, der zu den Machern oder Macherinnen des Spiels gehört, das Ganze in einem Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ihr könnt das Spielerlebnis sogar anpassen: Wählt ihr aus, welche Karte und welchen Modus ihr spielen wollt, dann habt ihr - wie beim Vorbild - sogar noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ihr könnt wählen, ob ihr ein Zeitlimit haben, wie viele Runden ihr spielen wollt und ob drehen, zoomen und bewegen erlaubt sein soll. Auch eine Rangliste der User wird angezeigt. Ihr müsst euch aber nicht zwingend anmelden, um zu spielen.

Beim Spielen wird euch Werbung angezeigt, die laut Aussage auf der Seite, zur Finanzierung des Servers dient. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf Patreon zu Unterstützer*innen zu werden, um ab 2,50 Euro im Monat (plus Steuern) werbefrei zocken zu können. Aktuell ist das Ratespiel in der Beta-Phase.

Mehr zu Souls-Spielen findet ihr hier:

Was ist eigentlich noch mal genau GeoGuessr?

GeoGuessr ist ein Orts-Ratespiel mit simplen Grundlagen: Ihr werdet in einem Street View-Panorama irgendwo auf der Welt in rausgeschmissen und müsst die Stelle, an der ihr euch (anfangs) befindet, möglichst genau auf einer Karte verorten. Damit euch das gelingt, müsst ihr nach Hinweisen suchen.

Während Anfänger*innen sich meist einfach an der Natur und Architektur oder Schrift auf Schildern orientieren, haben Profis noch viele weitere Tipps, wie beispielsweise den Stand der Sonne oder Stangen am Google-Fahrzeug, das die Aufnahmen gemacht hat, und die nur in bestimmten Ländern vorhanden sind.

Je nachdem, wie ihr die Einstelllungen wählt, könnt ihr euch außerdem bewegen und beispielsweise nach Schildern und Städten in der Nähe suchen, die euch die Zuordnung erleichtern. Je näher ihr am tatsächlichen Ort seid, desto mehr Punkte. Es gibt außerdem weitere Spiel-Modi, in denen ihr beispielsweise möglichst viele Länder nacheinander richtig erkennen müsst.

Wie gut kennt ihr euch im Zwischenland aus? Werdet ihr euch der Herausforderung stellen? Verratet uns gerne, wie gut ihr abgeschnitten habt.