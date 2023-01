Elden Ring-Streamerin ist afk - ihr Hund rettet sie vor feuerspeiendem Drachen, weil er auf die Tanzmatte tapst

Alle Hunde sind Held*innen – aber dieser hier rettet eine Elden Ring-Streamerin vor einem Drachen. Das können wahrlich nur die wenigsten Vierbeiner von sich behaupten. Okay, möglicherweise spielt der Zufall dabei eine große Rolle, aber was zählt, ist schließlich das Ergebnis und die Wirkung, nie die Absicht. In diesem Fall konnte ein wirklich braver Junge sein Herrchen retten, indem er auf einer zur Steuerung genutzten Tanzmatte herumschnuppert. Fein!

Hund rettet Streamerin per Tanzmatte, weil sie afk ist und das Video geht viral

Worum geht's hier eigentlich? Die Streamerin MissMikaa spielt Elden Ring, indem sie es mit einer angeschlossenen Tanzmatte steuert (klingt komisch, ist aber so – und nicht einmal die kurioseste Art, Elden Ring zu spielen). Sie hat es sogar schon zweimal gleichzeitig geschafft:

Menschen müssen ab und zu auch mal eine Pause einlegen , erst recht bei körperlicher Betätigung. Bei Elden Ring gibt es aber keine Pausenfunktion. Was wiederum bedeutet, dass die Spielfigur auch angegriffen werden kann, wenn wir Spieler*innen gerade afk (=away from keyboard, also nicht da) sind.

Zum Beispiel von einem Drachen, wie in diesem Fall. Da kann sich glücklich schätzen, wer einen treuen Freund und Begleiter an seiner Seite hat. Der heißt bei MissMikkaa Yoshi und läuft auf vier Beinen durch die Gegend, es handelt sich um einen Hund.

Zugegebenermaßen wusste Yoshi wahrscheinlich gar nicht, was er da tut (oder vielleicht doch?). Aber nichtsdestotrotz hat er die Spielfigur seiner Herrin aus der Gefahrenzone manövriert, die durch einen Feuer speienden Drachen entstanden war. Yoshi hat der Streamerin also das Ingame-Leben gerettet, weil er auf die Tanzmatte gelaufen ist.

So sah Yoshis heldenhafter Einsatz aus:

Laut MissMikkaa sei Yoshi eigentlich auf einer ganz anderen Mission gewesen: Er habe wohl einfach nur nach Leckerlis gesucht. Die konnte er zwar offenbar nicht finden, aber immerhin ist er jetzt im Internet berühmt, und zwar als echter Held. Das Video wurde bereits über 283.900 Mal angesehen.

Falls ihr euch jetzt fragt, ob eigentlich irgendwann endlich auch mal Elden Ring 2 erscheint, seid ihr damit nicht allein. Die schlechte Nachricht lautet: Es gibt bisher keinerlei offizielle Ankündigungen in dieser Richtung. Die gute: Es spricht vieles für eine Elden Ring-Fortsetzung.

