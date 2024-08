Dank neuem Elden Ring-Glitch fliegen gerade zig Spieler durch Limgrave

Dank einem neuem Glitch fliegen Elden Ring-Speedrunner aktuell durch die Spielwelt.

Völlig losgelöst, von der Erde, fliegt ein... Elden Ring-Spieler über Limgrave? Moment! Die Liedzeile ging doch eigentlich ganz anders. Wie dem auch sei. Dank eines neuen Glitches, den Speedrunner*innen auf einem noch laufenden Turnier herausgefunden haben, könnt ihr jetzt mit dem perfekten Timing über die Spielwelt des RPGs fliegen. Wie das Ganze funktioniert, das wollen wir euch eben erklären. (via Kotaku)

Neuer Flug-Glitch auf 10.000 Dollar-Turnier entdeckt

Darum geht's: Aktuell läuft noch bis zum 11. August das Challenge-Turnier von Streamer Distortion2, in dem ihr satte 10.000 US-Dollar gewinnen könnt. Ziel ist es hier unter anderem, alle 11 großen Bosse aus Shadow of the Erdtree mit einem Level 1-Charakter zu bezwingen. Was das Regelwerk noch besagt, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

Während des Turniers wurde jetzt von einem Spieler namens Joo ein Glitch entdeckt, mit dem der Charakter durch die Luft laufen und so große Teil der Map überspringen kann.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch hier im Video von YouTuber ViRazY ansehen:

So funktioniert der Flug-Glitch aus Elden Ring

Um den Flug-Glitch auszulösen, sind zwar nur wenige Schritte nötig. Worauf es aber wie so oft bei Skips und Glitches ankommt und was die Sache besonders knifflig macht, ist das Timing. Hier die notwendigen Schritte:

Zunächst müsst ihr Torrent rufen

Wichtig ist jetzt, dass die Ruf-Animation im exakt richtigen Frame unterbrochen wird. Das geht beispielsweise, indem ihr blitzschnell an einem Lagerfeuer rastet.

Haben die oberen Schritte funktioniert, könnt ihr euch in der Spielwelt geradeaus nach vorne und zurück bewegen, dürft dabei aber keinesfalls inaktiv werden. Die Ruf-Animation eures treuen Vierbeiners wurde nämlich lediglich pausiert. Um die Richtung zu wechseln, müsst ihr zudem mit dem Bogen zielen und wie im Video oben zu sehen in die gewünschte Richtung rollen.

Damit ihr an exakt der Stelle wieder landet, über der ihr gerade schwebt, gibt es ebenfalls einen Trick. Hierzu müsst ihr Torrent abwählen, indem ihr die Pfeife aus dem Inventarplatz entfernt. Das führt zwar dazu, dass ihr durch den Fall sterbt, ihr könnt so aber, wie Kotaku schreibt, in der Nähe wichtiger Checkpoints respawnen.

Während Distortions Turnier wird der Glitch aktuell genutzt, um ungeliebte Areale in der Erweiterung möglichst unbeschadet und schnell zu überspringen.

Habt ihr selbst schon in Elden Ring mit gängigen Glitches herumexperimentiert? Falls ja, schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.