Elden Ring-Streamer setzt 10.000 Dollar Belohnung für eine besondere DLC-Challenge aus - vielleicht könnt ihr sie euch ja schnappen

Distortion2 macht sich schon seit mehreren Jahren einen Namen mit seinen Speed- und Challenge-Runs, nicht nur im Souls-Genre (Bildquelle: Distortion2/X).

Streamer Distortion2 ist vor allem bekannt für seine Speedruns. In Souls-Spielen (und ab und an auch anderen Titeln) findet er regelmäßig anspruchsvolle Tricks und Strategien, die Community-Mitglieder zur Verzweiflung bringen, und stellt neue Rekorde auf.

Womöglich habt ihr es euch also schon gedacht: Auch in seiner DLC-Challenge geht es um Geschwindigkeit. Falls ihr jetzt aber plant, mit eurem Level 500-Charakter und voll verbessertem Blasphemous Blade oder der Star Fist durch Shadow of the Erdtree zu rauschen und alles niedermetzeln - das ist nicht zulässig.

Distortion2 hat nämlich ein ganz spezielles Regelwerk für seinen Speedrun erdacht. Die 10.000 Dollar-Belohnung soll dabei den Wettbewerb ordentlich ankurbeln.

Das ist die Shadow of the Erdtree Speedrun-Challenge von Distortion2

Der Streamer erklärt die Regeln der Challenge in einem YouTube-Video. Wir fassen sie noch mal auf Deutsch für euch zusammen:

Alle 11 großen DLC-Bosse (Gegner mit Echo und Bayle) müssen getötet werden.

(Gegner mit Echo und Bayle) müssen getötet werden. Dabei muss euer Charakter auf Runenlevel 1 bleiben.

Nur Waffen aus dem Schattenreich sind erlaubt.

Das Scadu-Level darf pro bezwungenem Boss um 1 erhöht werden.

Ihr dürft mit einem fertigen Speicherstand direkt beim DLC-Eingang starten, den Distortion2 auf seinem Discord zur Verfügung stellt. In diesem stehen ein paar nützliche Items aus dem Hauptspiel zur Verfügung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Challenge läuft bis zum Abend des 11. Augusts und das Leaderboard ist ebenfalls auf dem Discord-Server einsehbar. Das Geld staubt aber nicht der Gewinner oder die Gewinnerin ganz allein ab, es wird nämlich unter den besten Teilnehmenden aufgeteilt. Die schnellste Person bekommt 4000 Dollar, aber auch Platz 6 bis 10 können noch 200 Dollar einsacken.

Die Donations, die während des Events gespendet werden, landen außerdem als Bonus-Betrag ebenfalls noch im topf. Aktuell sind das auch schon 1354 Dollar. Wie die Aufteilung genau aussieht, könnt ihr ebenfalls bei Discord nachlesen.

Warum diese knallharte Challenge?

Distortion2 hat sich diese besondere Herausforderung mit einem klaren Hintergedanken ausgedacht und dabei ging es nicht darum, Spieler*innen zu brechen; obwohl wir das ja fast schon vermuten könnten, bei den fiesen Skips, die er der Runner-Community immer wieder aufhalst. Stattdessen ist es sein Ziel, Abwechslung in die Szene zu bringen.

Als Speedrunner mit jahrelanger Erfahrung fand er den Gedanken langweilig, dass bei den Standard-Challenges vermutlich nur mächtige Hauptspielwaffen genutzt werden, die auch mit Runenlevel 1 bereits alles zerstören.

Außerdem dürften die meisten Runs ziemlich viel Laufarbeit (oder eher: Reitarbeit) beinhalten, da erst mal fleißig Scadu-Fragmente gesammelt werden. Das wird bei seiner Challenge anders aussehen. Wir finden diese Idee, um die Szene aufzumischen, ziemlich cool.

Der Speedrunner selbst hält sich zurück

Übrigens: Distortion2 wird nicht mit um das Kopfgeld konkurrieren, auf das er wohl andernfalls gute Chancen hätte. Er geht aber davon aus, dass hauptsächlich renommierte Speedrunner*innen um die Wette laufen, da die Challenge für Neulinge in dem Sektor, die bisher casual spielen, doch etwas hart ist.

Natürlich lässt der Streamer es sich aber nicht nehmen, ein bisschen an der Herausforderung rumzutüfteln und selbst zu testen, welche die besten Waffen oder Routen sein könnten. Der Routing-Prozess und das Finden der perfekten Meta gehört mit zu den spannendsten Phasen bei Speedruns.

Zu den besonders mächtigen DLC-Waffen gehören das sogenannte "Chicken Leg", bei dem es sich eigentlich um den Arm des Blutunholds handelt oder der Anvil Hammer. Wir dürfen gespannt sein, ob am Ende ein einziger Prügel zum Erfolg führt oder zwischendrin mal gewechselt wird.

Findet ihr den Wettbewerb spannend und werdet ihn verfolgen? Oder werdet ihr euch vielleicht sogar selbst daran versuchen (wenn auch nur privat)? Welche war die schwierigste Elden Ring-Herausforderung, die ihr euch bisher selbst auferlegt habt?