13.000 Elden Ring-Fans schmeißen sich gerade vor Lachen weg - und schuld ist ein neuer Stuhl im DLC

Während Rellana auf uns wartet, kann sie sich jetzt zumindest hinsetzen.

In Elden Ring Patch 1.13 stecken vor allem jede Menge Balancing-Anpassungen. So haben zum Beispiel fast alle Geisteraschen einen ordentlichen Kraftschub bekommen. Daneben gibt es aber auch Änderungen, die für Stirnrunzeln sorgen: Dazu gehört auch die klammheimliche Ergänzung in einer Boss-Arena, nämlich ein Stuhl, der dort während des Geschehens ziemlich vereinsamt herumsteht.

Die wohl kurioseste Änderung aus dem Elden Ring-Patch

Das Wichtigste in Kürze Patch 1.13 für Elden Ring bringt Balancing-Anpassungen und kuriose Änderungen

Ein Stuhl in Rellanas Boss-Arena sorgt für Diskussionen und Spaß bei Spieler*innen

Fans amüsieren sich über die unerwartete Ergänzung im Boss-Raum

Souls-Bosse treiben sich meist an eher ungemütlichen Orten herum. Die Arena von Shadow of the Erdtree-Gegnerin Rellana ist zwar verglichen mit leichenverseuchten Giftsümpfen noch relativ harmlos, wirkt aber doch recht kühl und abweisend. Wenigstens hat die Magieritterin mit Patch 1.13 eine hübsch geschnitzte Sitzgelegenheit bekommen. Die macht das Ganze doch zumindest ein klein wenig wohnlicher – oder nicht?

Im Reddit-Post von User ChiefLeef22 könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen. Dieser merkt dazu an: "Der neue Patch hat Rellanas Boss-Raum heimlich einen Stuhl zugefügt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

GOTTSEIDANK. Als ich sie bekämpft habe, konnte ich nicht aufhören zu denken: "Dieser Raum sieht aus, als würde ihm ein Stuhl fehlen." Hat den Boss für mich ruiniert.

Natürlich strotzt diese Bemerkung nur so vor Sarkasmus, was auch bei den meisten anderen der Fall ist. Fans amüsieren sich prächtig bei ihrer Diskussion. Eine Person antwortet: "Ich hoffe, niemand rollt durch ihn durch und macht ihn kaputt. Er hält imho wirklich den Raum zusammen."

Wir haben gleich mal für euch ausprobiert, ob das denn überhaupt geht, denn hin und wieder gibt es ja auch unzerstörbare Einrichtungsgegenstände in Elden Ring. Die Antwort lautet: Das Teil hier war wohl billig und zerspringt in tausend Stücke. Ein User merkt an: "Ich bin hier, um zu sagen, dass ich Rellana besiegt habe, bevor sie den Stuhl ergänzt haben."

9:47 6 spannende Geheimnisse aus der Elden Ring-Erweiterung, die ihr noch nicht wusstet

Autoplay

Während die einen sich über den Stuhl freuen, machen die anderen sich schon Sorgen um die armen Lore-Expert*innen, die sich jetzt den Kopf darüber zerbrechen müssen, was das Möbelstück so wichtig macht, dass es extra ins Spiel gepatcht wurde. "Da kommt ein 2-stündiges Vaati-Video", mutmaßt eine Person.

Dass das Sitzmöbel tatsächlich aufgrund einer Begebenheit aus der Hintergrundgeschichte ergänzt wurde, liegt allerdings defintiv im Bereich des Möglichen. Vielleicht wollte FromSoftware uns auch einfach mit dem im Weg stehenden Hindernis ärgern, aber dann wäre es doch konsequenter gewesen, ihn unzerstörbar zu machen.

Das steckt außerdem in Patch 1.13

Natürlich steckt im Update noch etwas mehr als "schöner wohnen". Einen Punkt in den Patch Notes, der ebenfalls ziemlich ungewöhnlich anmutet, hat sich Kollege Chris mal genauer angeschaut. Was ganz allgemein drinsteckt und welchen Zauber Spieler*innen feiern, erfahrt ihr in weiteren Artikeln:

Das Update hat sich beispielsweise den Geisteraschen angenommen. Die bekommen jetzt nämlich bei bestimmten Verbesserungsstufen (Verehrte Geisteraschen-Stufen und normale Stufen) ein Plus auf Verteidigung und Angriff. Davon ausgenommen ist die Imitatorträne, die schon immer als extrem mächtig galt.

Na, wie verändert dieser Stuhl eure Spielerfahrung?