Elden Ring-Kristallträne wird mit dem neuen Patch endlich so nützlich, wie sie sein soll

Mit dem letzten Patch wurde Elden Ring auf Version 1.06 geupdated. Der Patch kam mit umfangreichen Überarbeitungen des Balancings und zahlreichen Bug Fixes. Ein Fehler, der behoben wurde, betrifft eine Kristallträne, die wir in unsere Arznei-Mischung packen können und die bisher längst nicht so nützlich war, wie ihre Beschreibung eigentlich verspricht.

Endlich auch erhöhte physische Schadensresistenz

Darum geht es: Bei dem Bug Fix geht es um die Opalene verhärtete Träne, die wir uns in Caelid in einem Kampf gegen den Stinkenden Avatar in Caelid verdienen. Im Gegensatz zu seinen Baum Avatar-Kollegen ist dieser Zeitgenosse noch etwas fieser, da er Scharlachfäule wirken kann. Als Belohnung gibt es aber eben auch die Kristallträne, deren Beschreibung Folgendes besagt:

Das resultierende Gemisch erhöht kurz all Eure Schadensresistenzen.

"All Eure Schadensresistenzen" klingt natürlich ziemlich gut, nur dass das bisher leider noch gar nicht funktioniert hat. Falls ihr also die Träne in eure Arzneiflasche gepackt und euch gewundert habt, dass ihr gar keinen Effekt bemerken konntet, lag das vermutlich daran, dass bisher physischer Schaden gar nicht inbegriffen war.

Und klar: Die Elementarschadenresistenz zu erhöhen, ist auch nicht übel, gerade da Elementarschaden in Elden Ring richtig fies sein kann. Aber in vielen Situationen habt ihr es eben nur oder hauptsächlich mit physischem Schaden zu tun. In den Patch Notes ist nun zu lesen, dass die Schadensresistenz dafür nun auch endlich mit der Träne erhöht wird.

Ein Reddit-Post benennt dafür einen Wert von 10 Prozent. User OrganizedBonfire schlägt zudem vor, die Träne mit gekochten Krabben zu kombinieren, um eine 30-prozentige physische Schadensreduzierung im PvP und 35 Prozent im PvE zu erhalten.

Mehr zu Elden Ring:

Version 1.06 enthält neben Fixes und Balancing-Änderungen auch eine nützliche Neuerung für Koop und PvP und einen neuen NPC, der es erlaubt, Varrés Quest ohne Invasions zu bestreiten. Zudem wurde ein ungewollter Hard Mode beseitigt, der mit einem bestimmten Kleidungsstück zusammenhing.

Habt ihr die Träne genutzt und euch über sie gewundert? Welche ist eure liebste Kristallträne?