Mächtige Zauber in Elden Ring: Streamer zerstört Godrick mühelos mit einem 'Kamehameha'

Magie ist stark in Elden Ring, das dürfte sich bereits herumgesprochen haben. Ein Streamer hat das Ganze nun auf die Spitze getrieben und seine Zauberin so ausgestattet, dass sie den Boss Godrick einfach so in unter 15 Sekunden wegpustet, ohne dass dieser sich auch nur wehren kann.

Godrick wird zerstört

Darum geht es: Godrick, der große Endgegner in Schloss Sturmschleier, dürfte einigen von euch viel Ärger gemacht haben. Ganz anders sieht das in einem Clip aus, den der schwedische Streamer Elajjaz auf Twitter gepostet hat. Im Video ist zu sehen, wie er den Boss innerhalb von einigen Sekunden mit einem Zauber erledigt, der an die Energiewelle "Kamehameha" aus Dragon Ball erinnert.

Godrick kommt nicht einmal dazu, ihn anzugreifen und ist gefangen im Magiestrahl. Elajjaz nimmt derweilen sogar noch locker eine Hand vom Pad, um einen Daumen nach oben zu zeigen.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Nur was für Profis

So einfach nachmachen, könnt ihr dieses Kunststück allerdings nicht. Der Kampf wirkt zwar völlig mühelos, dahinter steckt jedoch eine langwierige Vorbereitung. In einem weiteren Tweet erklärt Elajjaz:

Das ist übrigens normales New Game. Es ist fantastisch, wie man diese Spiele kaputt machen kann, solange man weiß, wo viele Items sind.

Genau das ist der Knackpunkt dabei. Der Streamer weiß genau, was er braucht und wo er es findet. Zudem ist er ein geübter Souls-Veteran, der in der Vergangenheit bereits einige Speedrun-Weltrekorde eingesackt hat.

Azurs Komet nutzen: Der gezeigte Zauber "Azurs Komet" ist in Gelmir zu finden, westlich des Altus-Plateaus, einem Gebiet, das die meisten Spieler*innen erst lange nach dem Kampf gegen Godrick erreichen werden. Es so früh zu bereisen, ist mit sehr viel Aufwand verbunden.

Zudem verlangt der Zauber 60 Punkte auf Weisheit, weswegen Elajjaz zunächst viele Minibosse in verschiedenen Regionen besiegt, um genug Runen zu erhalten. Dabei vernachlässigt er die Kraft-Stat lange Zeit, sodass er sehr gut spielen muss, weil ihn viele Feinde mit nur einem Treffer erledigen können.

Aber noch mehr ist nötig, um Azurs Komet derart mächtig werden zu lassen. Elajjaz verbessert Lusats Schimmersteinstab, um eine bessere Skalierung mit Weisheit zu erhalten und nutzt beispielsweise einen weiteren Zauber, der Magie stärkt sowie die Himmelblaue Geheimnisträne in der Arzneimischung, die für kurze Zeit den FP-Verbrauch völlig aufhebt.

Magie ist so oder so mächtig

Auch ohne diese Tricks sind Zauber sehr stark in Elden Ring und verschaffen euch einen guten Vorteil beim Spielen. Wer mit einer Astrologin oder einem Astrologen ins Spiel startet, verfügt direkt über zwei gute Schimmerstein-Zauber, die im ersten Gebiet sehr nützlich sind. Aber auch mit anderen Klassen könnt ihr sie euch besorgen.

Clips wie die von Elajjaz zeigen uns lediglich, was im Spiel möglich ist – und sind lustig anzuschauen. Übrigens hat der Streamer Elden Ring bereits einmal zuvor auf die reguläre Art durchgespielt. Mit diesem Spezial-Durchlauf wollte er selbst wissen, wie weit er mit Magie gehen kann. Er hat alle Pflichtbosse auf diese Art besiegt.

Welche Zauber sind eure liebsten und feiert ihr es, wie Godrick hier zerstört wird?