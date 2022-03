Elden Ring-Spieler finden riesiges Geheim-Kolosseum und damit mögliches DLC-Gebiet

In Elden Ring schlummern sowieso schon viele Geheimnisse, aber es gibt sogar noch mehr davon, als wir eigentlich betreten können. Soll heißen: Der bekannte Soulsborne-Dataminer Lance McDonald hat eine riesige Arena gefunden, eine Art Kolosseum. Das lässt sich zwar nicht betreten, mit einigen Tricks aber durchaus genauer unter die Lupe nehmen. Es sieht ganz danach aus, als könnte die große Kampfarena in Zukunft bei DLCs oder gar als Multiplayermodus zum Einsatz kommen.

Elden Ring: Dataminer findet riesige Kampf-Arena, eventuell für Multiplayer?

Elden Ring steckt voller versteckter Geheimnisse, aber diese Kampfarena sollen wir wohl eigentlich noch nicht betreten können. Das hält den Technik-Crack und Dataminer sowie Soulsborne-Profi Lance McDonald aber natürlich nicht im Geringsten davon ab, sie trotzdem zu erkunden.

Die Ergebnisse davon können wir uns in diesem Video ansehen:

Was ist da zu sehen? Eine große Kampfarena mit Zuschauerrängen und mehreren unterschiedlichen Eingängen. Das erinnert an Bauwerke wie das Kolosseum in Rom oder andere Gladiatoren-Kampfarenen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, was es damit auf sich haben könnte. Lance McDonald hat da auch schon eine Vermutung: Ihm zufolge handelt es sich dabei "wahrscheinlich" um ein "DLC-Ding".

Fans rätseln: Multiplayer? DLC? Wir wissen es noch nicht. Aber die Möglichkeit, dass wir es hier mit einer Kampfarena zu tun haben, die irgendwann tatsächlich auch genutzt und betretbar wird, wirkt schon sehr einleuchtend. Ob wir darin dann gegen einen Bossgegner antreten, Multiplayer-Kämpfe gegen andere Spieler*innen ausfechten oder vielleicht sogar eine Art Boss-Gauntlet oder Horde-Modi spielen können, bleibt abzuwarten.

Freut euch nicht zu früh! Wie immer gilt: Womöglich haben wir es hier auch einfach nur mit ungenutzten Überresten zu tun, die nie ihren Weg ins Spiel finden. Das wäre auch keine ungewöhnliche Sache und ist bei vergangenen Teilen der Soulsborne-Spiele bereits mehrfach vorgekommen. Davon können diverse Fans und Dataminer ein Liedchen singen, immerhin sind schon einige verloren geglaubte Bosse ausgegraben und spielbar gemacht worden.

Wie findet ihr die Arena, was vermutet ihr dahinter?