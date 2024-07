'Sie ist lächerlich einfach nach dem DLC': Elden Ring-Fans machen härtesten Boss des Hauptspiels nach Shadow of the Erdtree einfach platt

Malenia ist ein ziemlich tougher Boss in Elden Ring, aber da geht noch mehr.

Soulslike-Spiele sind hart im Nehmen, das kann so ziemlich jeder Fan bestätigen. Elden Ring ist da keine Ausnahme und bietet mit Malenia einen Boss, an dem sich viele im Hauptspiel die Zähne ausgebissen haben – sogar so sehr, dass Malenia-Profi 'Let Me Solo Her' eine kleine Berühmtheit in der Community geworden ist.

Allerdings hat der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree den Schwierigkeitsgrad noch einmal merklich angezogen. Viele sind jetzt überrascht, wie leicht sich Malenia im Vergleich zu den neuen Bossen anfühlt.

Von wegen schwer: Malenia ist nichts gegen Radahn

Der Schwierigkeitsgrad-Anstieg in Shadow of the Erdtree ist sogar so steil, dass die Erweiterung zu Release auf Steam gerade mal bei durchmischten Wertungen stand. Viele Spieler*innen wollten hier unter anderem ihrem Frust über aggressive Bosse wie Messmer der Pfähler, Kommandant Gaius oder natürlich auch DLC-Radahn Luft machen.

Alle, die trotzdem dran geblieben sind, haben jetzt natürlich schon jede Menge Erfahrung mit den neuen Gegnern sammeln können und sind entsprechend an den Schwierigkeitsgrad des DLCs gewöhnt. Da kann die Herausforderung des Grundspiels natürlich nicht mithalten und selbst Über-Boss Malenia wirkt nicht mehr annähernd so einschüchternd wie zuvor.

Redditor Oath_Br3aker fasst das Stimmungsbild der Community scheinbar treffend zusammen:

"Ich hab diese meisterliche Schwertkämpferin gerade nochmal bekämpft. Es ist lächerlich, wie einfach sie nach dem DLC ist. Sie ist in der ersten Phase so passiv und hat jede Menge Schwachstellen in der zweiten."

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Anders als viele DLC-Bosse legt Malenia einen eher langsamen Start hin und lässt euch so mehr Zeit für Buffs und Beschwörungen. Das macht sie auch trotz ihres fiesen Wasservogel-Tanzes und der Selbstheilung für viele Fans in den Kommentaren leichter als andere Bosse. User InfernoDairy schreibt etwa:

"Ja, Malenia ist jetzt ehrlich gesagt wie in Zeitlupe. Ihre zweite Phase ist etwas härter, aber ich denke trotzdem, dass einige DLC-Bosse sie leicht in Sachen Schwierigkeit überflügeln. Wasservogel-Tanz ist wirklich ihr einzig gefährlicher Move."

Diese Ansicht teilt auch Streamer und Souls-Profi Elajjaz, der unter anderem für seine Speed- und Challengeruns bekannt ist. Auch für ihn fühlt sich Malenia nach Radahn wie in Zeitlupe an.

Allerdings stimmen auch nicht alle Fans hier zu. Manche geben zu bedenken, dass Malenia sich wahrscheinlich nur leichter anfühle, weil Spieler*innen sich bereits an ihre Moves und Schwächen gewöhnt haben, was bei den neuen DLC-Bossen noch nicht der Fall ist.

Andere krönen sie selbst nach dem DLC noch als härtesten Boss von Elden Ring – was natürlich auch mit dem eigenen Spielstil und persönlichen Präferenzen zusammenhängt. So oder so bleibt die Klinge von Miquella ein knackiger Boss, den man selbst nach dem DLC nicht unterschätzen sollte. Zumindest lassen sich aber inzwischen reihenweise Strategien finden, um den Kampf leichter zu machen.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr euch seit dem Release des DLCs auch noch einmal an Malenia versucht? Wie schwer findet ihr sie jetzt?