Malenias härtester Kampf? Elden Ring-Modder lässt alle +10 Aschegeister gleichzeitig auf die Endgegnerin los

Ist euch Malenia in Elden Ring allein zu schwierig, so könnt ihr euch einen Aschegeist an eure Seite rufen. In vielen Fällen wird das allerdings nichts geholfen haben, denn die Endgegnerin ist ein harter Brocken. Leider erlaubt uns das Spiel nicht, gleich eine ganze Geisterarmee anzuführen wie Aragorn aus Herr der Ringe. Dank einem Modder können wir uns jetzt trotzdem davon überzeugen, ob das gegen Malenia helfen würde.

Aschegeister gegen Malenia

Darum geht es: Der Modder Garden of Eyes zeigt in seinem Video einen spektakulären Kampf: Er lässt Malenia gegegen alle normalen Aschegeister gleichzeitig antreten, darunter die Zauberwillinge mit ihrer Schimmersteinmagie, die Kristalliner mit ihren Kristallklingen, die Albinaurics, Orakelgesandten mit ihren Trompeten. Im Videotitel erfahren wir zudem, dass die Geister alle auf +10 verbessert, also maximal aufgerüstest, sind.

Wildes Spektakel: Der Kampf lässt sich wohl kauum anders als völlig chaotisch beschreiben. Wie eine Art Disko-Modus blinken und blitzen die bunten Geschosse auf. Malenias Körper ist teilweise gespickt von Pfeilen. Manche Geisteraschen treten in Gruppen auf wie beispielsweise die Wanderadeligen, von denen gleich fünf erscheinen, wenn wir mit der Glocke klingeln.

Hier könnt ihr euch das Durcheinander selbst ansehen:

Kann Malenia bestehen? Trotzdem gewinnt die Halbgöttin immer wieder extrem viel Lebenspunkte zurück, da sie diese regeneriert, sobald sie einen Feind trifft, was in diesem Getümmel nicht schwierig ist. Die Leiste leert und füllt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit und es sieht anfangs tatsächlich so aus, als würde Malenia siegreich aus dem Kampf hervorgehen.

Schließlich bringen die Geister sie aber trotzdem in die zweite Phase. In dieser tun sie sich nicht mehr so schwer, die Halbgötting zu bewzingen. Am Ende sehen wir immer noch eine große Anzahl von Geistern, die überlebt haben.

Auf wen hättet ihr gesetzt? Habt ihr diesen Ausgang des Kampfs vorausgesehen?